Demi Lovato muestra su proceso de sanación en nuevo disco

En 2018 la cantante Demi Lovato sufrió una sobredosis que estuvo a punto de terminar con su vida, dejándola durante varias semanas en el hospital. Su camino para la recuperación ha sido largo, y parte de su testimonio fue plasmado en un documental estrenado en YouTube recientemente, que se acompaña de su nuevo disco titulado Dancing With The Devil... The Art of Starting Over que presentó este fin de semana.

En un comunicado la cantante destacó que se trata de un álbum muy personal que da a sus fans una idea de cómo es su vida hoy en día. El video del primer sencillo, Dancing with the devil, fue dirigido por Michael D. Ratner, y recrea algunos de los sucesos que vivió durante su incidente, hecho que resultó bastante catártico para la cantante.

En dicho clip, que ya rebasa las siete millones de reproducciones, se observa a Demi cantando desde una camilla, mientras repasa cómo se dio su acercamiento con el alcohol y las drogas, hasta el momento en que arribó al hospital. Desde la ropa que portaba, hasta el estilo de cabello que traía, fueron algunos de los detalles que se tomaron en cuenta, ya que deseaba que todo luciera exactamente como aquel día.

Para presentar este trabajo, la intérprete participó el viernes en la serie interactiva TikTok's Headstream, donde conversó en directo con sus fans. Y para hoy a las 20:00 horas tiene programado un Live a través de Tik Tok para para interpretar algunos temas del disco.