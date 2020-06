Del Toro, Salma Hayek, Gael García y más artistas exigen #JusticiaParaGiovanni

El director de cine Guillermo del Toro, la actriz Salma Hayek, los actores Gael García y Diego Luna, y más artistas, exigieron justicia por la muerte de Giovanni López tras ser arrestado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Guadalajara, presuntamente por no usar cubrebocas.

"A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido -la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública", escribió Guillermo del Toro en Twitter.

@FiscaliaJal @EnriqueAlfaroR @CNDH @FGRMexico A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica. https://t.co/0OscxjSBtt — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 4, 2020

En la publicación, al doblemente ganador del Oscar hizo un llamado a la Fiscalía del Estado de Jalisco, al gobernador Enrique Alfaro, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Fiscalía General de la República (FGR) para mostrar su descontento ante la situación.

No es la primera vez que el director de películas como "La forma del agua" y "El laberinto del fauno" se posiciona a favor de una causa social y da su contundente opinión sobre algún hecho que considera injusto.

#JusticiaParaGiovanni https://t.co/PX8ky4qZpo — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 4, 2020

Una de las actrices que también se manifestó fue Salma Hayek, quien pidió al gobierno de México justicia para Giovanni y para todas las personas afectadas por la brutalidad y la corrupción de algunos miembros de la policía.

"Pedimos al gobierno de Mexico JUSTICIA para Giovanni y para todas las personas afectadas por la brutalidad y la corrupción de algunos miembros de la policía mexicana. Y ruego a los responsables de la seguridad pública que encuentren en sus corazones la fortaleza, humanidad y honorabilidad para proteger a nuestra gente que está tan necesitada de héroes y de esperanza. Cambiemos", indicó la actriz en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Pedimos al gobierno de Mexico JUSTICIA para Giovanni y para todas las personas afectadas por la brutalidad y la corrupción de algunos miembros de la policía Mexicana. Y ruego a los responsables de la seguridad pública que encuentren en sus corazones la fortaleza, humanidad y honorabilidad para proteger a nuestra gente que está tan necesitada de héroes y de esperanza. Cambiemos. #MeduelesMexico #justiciaparagiovanni Justice for Giovanni Lopez, who was detained in Mexico by 10 policemen for allegedly not wearing a mask. He was eventually found shot in the leg and beaten to death. Corruption and police brutality has to stop. Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 4 de Jun de 2020 a las 3:02 PDT

El actor Gael García se sumó a las consignas contra el homicidio de Giovanni López a manos de la policía. En redes sociales el director de la película "Chicuarotes" realizó una publicación en donde señaló que "Giovanni no murió, lo mató la policía".

Giovanni no murió, lo mató la policía.

Giovanni no murió, lo mató la policía.#JusticiaParaGiovanni — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) June 4, 2020

Diego Luna indicó en su cuenta de Twitter que "A Giovani lo mataron. Lo torturaron y lo asesinaron".

A Giovani lo mataron. Lo torturaron y lo asesinaron.#JusticiaParaGiovanni — diego luna (@diegoluna_) June 5, 2020

El comediante Eugenio Derbez también se unió a las protestas de artistas, pues a través de Instagram publicó una imagen en la que pide justicia por Giovanni.

Ver esta publicación en Instagram #justiciaparagiovanni Una publicación compartida por Eugenio Derbez (@ederbez) el 4 de Jun de 2020 a las 5:14 PDT

El caso del joven que fue encontrado muerto tras ser arrestado violentamente por al menos 10 policías municipales en el estado de Jalisco presuntamente por no llevar cubrebocas, de uso obligatorio por la pandemia, ha levantado indignación en todo el país.

Justicia Hay tres elementos de la policía detenidos por caso Giovanni: Fiscalía de Jalisco

Este viernes, el fiscal General de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que un comisario municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, un policía y un mando medio fueron detenidos por la muerte de Giovanni López.

"Hay tres detenidos en relación a la muerte de Giovanni, tres detenidos por orden de aprehensión, que tienen que responder a los actos que les va a imputar un juez (…) Estaríamos hablando del comisario municipal, un policía y un mando medio".

El fiscal dijo que siguen trabajando en otras órdenes de aprehensión y aclaró que la investigación continua para seguir deslindando responsabilidades de otros servidores públicos del ayuntamiento.

Informó que el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, está citado a las 12:00 horas en las instalaciones de la fiscalía, para que le tomen su versión de los hechos respecto al caso de Giovanni.

Con información de EFE