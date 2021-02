Danna Paola muestra su lado oscuro en Welcome to my break up party

Desde que Danna Paola le dio su número equivocado a un chavo llamado Pablo, las cosas no han sido las mismas. Escribió canciones alrededor de ese amor que no pudo ser y la prensa rosa empezó a rumorar sobre su vida romántica. Pero eso simplemente no pudo ser.

A casi dos años de lanzar la canción que inspiró ese momento, Oye Pablo, la cantante ha tenido una evolución musical que bien transita entre el pop, la balada y el urbano. Y así lo demostró este sábado que ofreció el concierto en línea, Welcome to my break up party, su primer show de este tipo.

En un show pregrabado, la cantante dividió su parte musical con su faceta de actriz al presentar a una “Danna Paola oscura”, un alter ego de cabello negro corto y con labios oscuros –conocido entre sus fans como Verónica– que la animaba a romper prejuicios y salirse del “molde” sin importar lo que pensaran los demás.

“¿A poco creíste que siempre ibas a vivir en tu mundo de caramelo?”, le dijo a la cantante su alter ego. Danna Paola se encontraba en su camerino, preparando la actuación de canciones como Friend de semana y Contigo, con las que inició el show minutos después de las 20:30 horas.

La actriz de Élite comentó en algún momento con su “parte malvada” los rumores que la prensa ha generado relacionándola sentimentalmente con cualquier persona que se le vea: “Que si un día Yatra, otros que si los de la serie, a una no la dejan en paz”, dijo a su alter ego mientras tomaba coraje para interpretar la siguiente parte del show.

En un momento, la cantante agradeció a sus seguidores haberse conectado al show en línea. Y dijo haber leído algunos tuits sobre su presentación. Posteriormente escuchó una voice note que Sebastián Yatra le envió “espero que no estés bailando sola”, le decía, tras lo que inició a interpretar No bailes sola, sencillo que lanzó junto con el colombiano.

En dos escenarios montados en un estudio, la cantante interpretó temas como Agüita, Valientes y Me, Myself acompañada de ocho bailarinas que se volvieron sus cómplices en las distintas etapas del show.

“Me hacía falta bailar”, dijo la cantante al regresar a su camerino luego de una buena dosis de canciones en las que mostró su poderoso nivel vocal, pero donde a veces se le dificultaba seguir el paso de sus bailarinas.

El show de 90 minutos, Danna Paola cantó desde un tina Sola; sobre una plataforma y con una ola de aire que agitaba su vestimenta interpretó Amor ordinario; mientras que el ritmo y la llegada del final se acercó con Sodio, donde nuevamente intentó mostrar su talento para bailar.

Con Justified, Danna Paola sacó la fiesta y se reunió junto a sus bailarinas rumbo al cierre ow que llegó minutos después con Mala fama, sencillo con el que despuntó musicalmente en 2019.