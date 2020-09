Cristo Fernández vuelve a sentir la pasión del futbol en Ted Lasso

Una lesión obligó a Cristo Fernández a dejar el futbol, jugaba con el equipo Tecos en su natal Guadalajara. Cambió el deporte por la actuación, pero ahora el destino lo volvió a poner en una cancha de juego, esta vez en la comedia Ted Lasso en la que hace el papel de Dani Rojas.

El show cuenta la vida de un entrenador de futbol americano que logra una misión imposible en Estados Unidos y luego acepta el desafío de ser el coach de un equipo de futbol soccer en Inglaterra. Interpretado por Jason Sudeikis, Ted Lasso llega dispuesto a aplicar todas sus técnicas de motivación, -porque de soccer no sabe nada-, para lograr que el AFC Richmond tenga éxito, sin saber que su peor enemigo está en casa y es precisamente quien paga sus cheques, Rebecca Welton (Hannah Waddingham) la dueña del equipo, que tiene el propósito de destruirlo para vengarse de su exmarido.

A este universo llega Dani Rojas, interpretado por Cristo Fernández. El personaje es un mexicano de actitud positiva, que se enfrenta con una variedad de complicaciones entre los jugadores.

“Yo llego a inyectar felicidad y buena vibra, trato de hacer sentir bien a todos los del equipo y unirlos, eso me ayudó a mí como actor, para poder volverme parte del elenco, como al personaje integrarse en la serie. Rojas representa ese niño interno que tenemos, al que olvidamos por el estrés del día a día o del trabajo, él nos recuerda lo bonito que es hacer lo que nos gusta”, dijo en conferencia de prensa.

Otro de los aspectos rescatables del personaje es que no hace eco de los estereotipos que se tiene del mexicano en el extranjero, aunque es innegable su nacionalidad, el público se encontrará con un personaje que vale por sus capacidades y no por los chistes que se originen acerca del lugar de donde viene.

“Hay mucho más de nosotros que los típicos clichés. Desde que leí los guiones me di cuenta de lo bien escritos que estaban, lo bien desarrollados, hubo muchas cosas que me hicieron decirle sí al proyecto, entre ellas estar con toda esta gente que crecí viendo, me siento muy orgulloso de haber sido parte de Ted Lasso”, dijo.