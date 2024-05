Adrián Uribe demuestra su amor por la comedia en Casados con hijos

Con una trayectoria en la que hacer reír al público es costumbre, Adrián Uribe estrena un nuevo proyecto en su recorrido como actor. En la serie “Casados con hijos”, acompañado de Sandra Echeverría, reinterpretará a un personaje icónico de las comedias de situación, que le permite hacer lo que más disfruta.

“Siempre he sido muy aventado, me gusta hacer cosas diferentes en mi carrera, cuando me llegó esta invitación me pareció una oportunidad para seguir haciendo comedia, que es lo que más amo hacer”, mencionó el actor en la presentación de la serie.

La nueva producción de Sony Channel es una adaptación de “Married With Children”, lanzada originalmente en Estados Unidos a finales de la década de los 80, la cual se ha adaptado en diferentes épocas y países, pues en más de 20 años de historia se ha visto en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Gran Bretaña, entre otros lugares.

El argumento de la serie se centra en los Olivares, una familia conformada por “Poncho Olivares” y “Angie Lo” (Echeverría), cuyos hijos son “Alexa” (Val Dorantes) y “Piquilín” (Maximiliano Najar). Todos ellos, se encuentran con Marilú (Tamara Niño de Rivera) y Esteban de la Madrid (Luis Arrieta), dos recién casados que contrastan las costumbres de los Olivares.

“Queremos mostrar que no hay familias perfectas, pero a pesar de esa imperfección, pase lo que pase siempre van a estar juntos. Eso es lo que muchas familias mexicanas vivimos, en todo el país. Nos caracteriza que somos unidos, nos defendemos como tribu y esto es lo que pasa con esta historia. Mucha gente se va a sentir identificada”, explicó Adrián Uribe.

“Es una fortuna poder hacer a un personaje como ‘Poncho Olivares’, completamente diferente a como soy en la vida real, de eso se trata la actuación.”, añadió el actor. Por otra parte, el también conductor apuntó a que la nueva versión de la serie transforma el factor “machista” que tiene la obra original y da más igualdad a los personajes mujeres.

Debutan en la "sitcom"

Las actrices que forman parte del elenco, exceptuando a Sandra Echeverría, que no asistió a la presentación debido a estar en filmaciones, apuntaron que “Casados con hijos” es el proyecto que las ha acercado al formato de la comedia de situación.

“Lo más difícil fue entender el timing, ya había hecho comedia, pero no sitcom. También mantener el nivel de energía”, dijo Tamara Niño de Rivera. Por su parte, Val Dorantes mencionó que ve al género como “una nueva área en la cual crecer”.

Una historia incorrecta y arriesgada

Para Luis Arrieta, “Casados con hijos” es una serie arriesgada porque mantiene elementos políticamente incorrectos que aparecen en la obra original y que a su vez pocas producciones acostumbran a mostrar.

“Hoy todas las comedias deben tener una agenda donde tienen que decir qué está bien y qué está mal. Yo ya no quería hacer comedia, porque ya no se puede hacer nada. Me gusta que finalmente llegue una que tiene un poquito de políticamente incorrecta, irreverente. Esa comedia se había abandonado en este país, me gusta que una plataforma tome el riesgo”, mencionó.

“Casados con hijos” se puede ver a través de la señal de Sony Channel.