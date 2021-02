Aarón Díaz muestra en Youtube la mejor cara de México

Aarón Díaz lamenta profundamente que debido a la violencia que se ha vivido en los últimos años la imagen que nuestro país tiene en el extranjero sea negativa. Preocupado por cambiar esta percepción que se tiene de México, y convencido de que vivimos en el país más bonito del mundo, emprendió un viaje por distintos estados para mostrar las maravillas que poseen.

“Es bien importante el mensaje que queremos dar de lo maravilloso que es México, a los mexicanos que estamos acá o fuera del país y a los extranjeros, y que no nada más es lo negativo que ven en las noticias”, dijo a El Sol de México.

Por ello, el actor abrió el canal de YouTube Reconexión, donde está documentando sus visitas a los lugares que él mismo deseaba conocer, con lo que espera ofrecer al público una opción de contenido sano, y alejarlos de consumir cosas negativas.

“Eso no es México, ¿por qué te vas a llenar de cosas que le van a hacer mal a tu alma, e irte a dormir con esas malas ondas de lo que pasó?, es mejor voltear y ver algo bueno que te va a abrir los ojos para conocer algo que tienes ahí mismo en tu propio estado o en un lugar vecino”.

Los primeros cinco sitios que forman parte de este proyecto son Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Chihuahua y Coahuila. El viaje lo realizó en su totalidad por carretera, recorriendo un total de 15 mil kilómetros.

Durante su viaje se encontró con comunidades nativas, realizó actividades de turismo extremo y conoció de cerca la gastronomía local. Además de las enseñanzas en materia cultural, Aarón agradece el acercamiento con las personas que entrevistó, y que le hayan permitido conocer parte de su historia.

Este proyecto también representa un logro personal para él, ya que todo lo está realizando de manera independiente, con un equipo reunido por él mismo y guiado por su propia visión.

El también cantante considera que el buen resultado de su canal se debe a que ha aplicado los conocimientos que sus 18 años de carrera le han otorgado, y hoy se siente listo para aprovechar las nuevas formas de entretenimiento y seguir creciendo como artista.

“Son como polos opuestos, cuando empecé no existían todas las plataformas de hoy en día, era solamente la televisión abierta, pero ya cambió el juego. O avanzas o te quedas atrás.

“Me expreso a través del arte, pero no quiere decir que sólo yo soy actor. Me gusta la pintura, la escultura, escribir, y actuar por supuesto, entonces en cosas como ésta puedo incorporar varias. Soy contador de historias, a eso me dedico, entonces voy a contar ahora algo que no es una ficción, sino un documental. Es otro tipo de formato, pero más o menos entiendo cómo funciona”.

Aarón ya tiene planes de viajar a otros cinco destinos nuevos y seguir produciendo capítulos, y aunque por el momento no desea involucrar a ninguna plataforma para no afectar su visión del proyecto, es su deseo que más adelante se distribuya un documental de larga duración en algún servicio de streaming.

Acompañado de Alejandro Edda, Dylan Efron, Lola Ponce y varios amigos más que se van sumando a la aventura, en estos primeros programas exploran un sinfín de oportunidades que ofrecen los distintos paisajes de cada estado.