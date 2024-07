A Paola Durante le bastaron unos días en LCDLF para que le dejara huella

Aunque sólo estuvo algunos días dentro de “La casa de los famosos México 2”, Paola Durante aseguró que lo vivió como si hubiera sido un mes.

“Fue una gran experiencia, de mucho aprendizaje, de valorarme, conocerme, darme cuenta de que tengo que seguir tomando terapia, seguir preparándome, que la vida es muy bonita, que ya me perdoné y me valoré”, afirmó Durante en entrevista con El Sol de México.

“Qué fuerte que ‘La casa de la los famosos’ me haya dado ese valor que necesitaba hacia mí, ya no me han juzgado, al contrario, me han dado mucho amor.

“Cambió toda la visión de la gente, hacia mí, no puedo creer que sucedió en tan solo una semana, me estuvieron juzgando por 25 años y ahora este proyecto cambió mi vida, me está cambiando muchas cosas y me ayuda a realizar muchos sueños”, dijo.

Después de permanecer una semana en la casa, Paola Durante fue la primera eliminada del reality show, y compartió que, como se sentía rechazada, le costó mucho trabajo al entrar a la casa; “me sentía no valorada, no pude acercarme mucho a mis compañeros, eso me costó la nominación y la salida, pero fue muy diferente cómo me vieron acá afuera”, agregó.

Paola considera que, desde que la anunciaron como la participante número 15, ninguno de sus compañeros la dejaba acercarse y, aunque sus compañeros tuvieron un cambio de actitud antes de su salida, la modelo asegura que esto fue sólo por estrategia para sacarla.

“Yo ya me estaba dando cuenta de las cosas que estaban haciendo en ‘Tierra’, algunos que estaban en ‘Mar’ y se iban para ‘Tierra’, a veces entraba y se quedaban callados o sentía raro al entrar a esa habitación, me hubiera gustado hacer más fuerte a ‘Mar’ para que no se dejaran, porque para mí los que están en ‘Mar’ merecen ganar, son las personas que han jugado con lealtad, con valores, que no han criticado ni se han metido con nadie.

Muy joven se volvió madre. Foto: Edgar Negrete / Cuartoscuro

“Ellos están jugando limpio porque yo sé que esto es un juego, pero hay que jugar limpio y no lo están haciendo en ‘Tierra’ y eso no está padre, el público se está dando cuenta”, expresó.

LAS REVELACIONES

En su estancia, Paola habló de su pasado en la cárcel, tras ser vinculada con la muerte de Paco Stanley en 1999, la relación que tuvo con Sara Aldrete “La Narcosatánica” dentro del reclusorio, así como algunos momentos personales de su vida romántica, como el fracaso amoroso que tuvo con el empresario Mario Cázares.

Pero hubo mucho más que Paola quería compartir y ya no pudo, como la relación con su familia. “A Luana mi sobrina le encanta hacer TikToks conmigo, es mi fan número uno, le encanta que su tía sea famosa y vi por ahí que decían que si era mi hija, mi nieta, y no, es hija de mi hermana Lucía”.

¿PROBLEMAS CON PAUL STANLEY?

A pesar de no haber coincidido en pantalla con Paul Stanley en su visita al foro del programa “Hoy” este martes, Paola Durante aseguró que entre los dos no existe ningún conflicto.

“Paul se acercó a mí, me dijo que qué bueno que ya estuviera afuera y que estuviera bien, me abrazó, nos dimos un abrazo muy bonito.

“Yo creo que todo lo malo se terminó y si no estuvo en la entrevista no es que no haya querido porque sí platicamos. A mí, Paul la verdad siempre me ha recibido muy bien”, finalizó.