Cecilia Toussaint, entre telenovela y su álbum Cromático

Cecilia Toussaint vive entre las grabaciones de la telenovela Mentiras verdaderas de Giselle González y con el tiempo encima para sacar su nuevo álbum Cromático, con siete nuevas canciones como Venceré, que lanzará en las plataformas digitales.

Fue en el Live virtual Desde casa con Cecilia Toussaint organizado por la promotora Consecuencias, que reveló de viva voz quien es considerada icono del rock nacional y reconocida como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México, los planes que tiene en su carrera.

Con poco más de 44 personas conectadas virtualmente para saber de Cecilia Toussaint en la plática de la noche del pasado viernes, reconoció que no es fácil sostenerse en sus convicciones ante tanta gente apática para encontrar su camino musical y en la actuación.

"Mucho de mi personalidad, es una forma que me ha tocado para decidir y hacer mi vida también. En mi vida de pronto decidí hacer mi carrera sola, independiente; siempre con apoyo de la gente, dictando el camino de mi carrera. Se te obliga a tener un carácter fuerte, defender tus cosas y con postura, a luchar por todo y salir adelante. También he sacado adelante a mi familia e hijos, soy una mamá leona, soy muy mamá, pero a veces no me siento tan fuerte como me ven o me perciben", manifiesta.

Destaca que en el plano musical tiene en puerta colocar Cromático el cual es producido por su hijo Julián André, Jorge Chacón y Adrián Guevara, sobre ellos, agrega: "Son chicos de 24 años, con quienes me siento muy afortunada, a lo largo de mi carrera le he apostado y optado por gente nueva, con la que me gusta abrirme y no quedarme en mi zona de confort, crecer me abre a las opciones".

También tiene grabada otra producción musical con temas de autores extranjeros, "un álbum que causará gran impresión y estará en el mercado por el mes de agosto", informa solo diciendo que contiene una gran versatilidad musical.

Aunque suena actualmente en las plataformas con Un día, colaborando con Alfonso André, José Manuel Aguilera y Marco Rentería, cover de King Crimson.

Además dio a conocer en la charla con el anfitrión Carlos Rojas que tiene un diplomado en Gastronomía, con el que aprendió a preservar el sabor culinario nacional, como el hecho que hay que preservar los valores que nos hacen quienes somos, hay que valorar a nuestro país, su cultura y en todos los ámbitos.

Y gracias a su abuelo Fernando tiene una gran afición a la literatura, sabe desde pequeña a manera de juego como darle énfasis a una lectura, "esos ejercicios para mí fueron importantes y me acercaron al lenguaje de una manera distinta y con la necesidad interpretativa, de una comunicación literal con el exterior".