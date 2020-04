Carlos Sarabia estrena Tik Tok Cuarentena Mix

Mazatlán, Sin. El talentoso cantante Carlos Sarabia nos comparte cómo le ha ido en la cuarentena por lo del Covid-19, al vivir el #QuédateEnCasa, ya que es un tiempo que se puede aprovechar por los músicos, los artistas en cuestión de producción de material y de buscar estrategias para seguir activo.

En entrevista exclusiva para El Sol de Mazatlán, el artista habló de Tik Tok, de su nuevo video, y envió un mensaje muy emotivo para el mundo entero.

Gossip Julio Preciado y artistas escuchan llamado de músicos de Mazatlán

Carlos Sarabia nos comparte su sentir en esta cuarentena que estamos viviendo a nivel mundial:

“Estoy bien, bendito sea Dios. Ahorita lo más importante es estar bien de salud, mi familia está bien. Con respecto al contenido desde el año pasado, desde marzo justamente empezamos a trabajar, a poner atención al mil por ciento en las redes sociales, que hoy son un escaparate impresionante con un gran porcentaje de gente a nivel nacional, internacional, mundial checando lo que está haciendo tal y cual persona o su artista favorito. Teníamos un poco descuidado todo eso pero a raíz de todo lo que ha pasado en redes sociales con el despegue de muchos compañeros artistas, volteamos nuestra atención a esto y empezamos el año pasado a subir contenido, discos en vivo, grabaciones que hemos hecho en vivo, sencillos que hemos presentado y todo está en mi Fan Page Carlos Sarabia en Facebook, y a través de mi canal de Youtube: Carlos Sarabia; en Instagram @Carlos Sarabia Music y hemos tratado de hacer estos lanzamientos”.

EL ESTRENO

“Estamos estrenando desde hace como un mes y medio un contenido que grabamos a inicios de año, que la verdad todo mi equipo está sorprendido, como hemos venido trabajando de manera incansable creando este contenido.









Y cuando se vino esto de la contingencia y todo lo que ha pasado, parece que hubiéramos estado preparados con todo y gracias a Dios ha tenido bastante aceptación en redes sociales. La verdad estoy recontento, estamos planeando, soy un apersona que todo el tiempo está pensando qué darle al público. Todo el tiempo estoy creando. Todo el tiempo estoy pensando ahora qué voy a hacer, qué le vamos a dar al público”.

Y hoy es un día muy importante para mí. Estamos lanzando el segundo tema de mi disco inédito que se llama ‘En Transición’, y la canción que estoy estrenando hoy, es ‘Quisiera Perdonarte’, y que no hemos podido escuchar en plataformas por lo que está pasando, con la contingencia todas las plataformas están retrasadas con los lanzamientos y estamos esperando que ya lo suban en cualquier momentoEl cantante





Quisiera Perdonarte’ es un tema mío, es una canción en coautoría con Ramón Brito y Cristian Jacob, dos amigos de la música, uno de ellos integrante de la banda, y otro de ellos, Jacobo, cantautor solito. Este tema lo hicimos hace algunos meses y lo incluí como segundo sencillo. Para el 8 o 10 de mayo es la fecha tentativa para el lanzamiento del disco.

Sarabia.





También lee: Bronco te enseñará a cocinar machaca, el platillo norteño por excelencia





¡EL VIDEO NUEVO!

Carlos Sarabia está feliz con el video que lanzó para redes sociales, especialmente Facebook y Youtube. “Le pusimos Tik Tok Cuarentena Mix. Le cambiamos el nombre porque iba a salir para Semana Santa, pero no se permitió, y digimos, vamos a lanzarlo así y es una recopilación de temas que están fuertes en las plataformas con otro estilo lógicamente, diferente a lo que hicimos con banda y lo retomamos ahí. Son canciones que vi a través del Tik Tok y a la gente le ha gustado muchísimo la nueva red, que en lo particular me encanta, porque creo que es la más adecuada en este momento, es la que nos hace reír. La que nos hace sacar el lado histriónico, el lado artístico. Todos queremos actuar de repente y esto nos hace actuar y reírnos de nosotros mismos y que la gente nos disfrute”.

EL MENSAJE

“El mensaje más importante es decirle a todo el mundo que es el momento de poder tomar conciencia en todos los sentidos. Creo que más allá de lo que pueda hacer una enfermedad física como lo que es esto que estamos atravesando, es la enfermedad que todos los seres humanos tenemos y que no nos hemos dado cuenta, que es la enfermedad de la negatividad, el miedo, de todo eso que nos para, de ir por nuestros sueños, de lograr todo lo que queremos. El miedo de no hacer lo que realmente sentimos, pensando en que tenemos un mañana seguro cuando nos hemos dado cuenta hoy más que nunca que no sabemos ni lo que vaya a pasar mañana. Entonces hay que desearle a todo mundo la energía más positiva que exista, decirles que vean información positiva que se carguen de energía positiva con su familia. Es un momento para estar con su familia. Es un momento que después vamos a valorar muchísimo más o que quizá después vamos a decir ¡chin! por qué no aproveché esto en cultivar mi mente y seguir creciendo como persona para formar mi propio criterio, para poder ver y buscar todo lo que yo quiero para mí, no para los demás. Eso es lo que más me impacta a mí. Es un buen momento de poder perdonar, de seguir creciendo y de agradecer por supuesto todo lo que tenemos, porque es muchísimo. Por ejemplo, los que tenemos la bendición de poder ver un nuevo día con salud y de que lo nuestros también están, ya es un regalo supremo. Es algo maravilloso y de ahí empezar a trabajar por lo que queremos y empezar a darle lo mejor a este mundo, a esta vida tan maravillosa que requiere lo mejor. No solamente en esta etapa sino todo el tiempo. Ánimo, fuerza a toda la gente que está en su casita. A toda la gente que está trabajando también. Que Dios los bendiga a todos. A toda la gente que está apoyando a esta contingencia, felicidades a todos y muchas bendiciones”, expresó Carlos Sarabia.









Lee más aquí ⬇