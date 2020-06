Carlos Sadness destaca la importancia del disco físico

El pasado 19 de junio, Carlos Sadness le entregó al mundo su nueva propuesta discográfica, Tropical Jesus, que llega al mercado en formato digital y físico. En conferencia de prensa virtual desde su natal Barcelona, el artista resaltó su apuesta por seguir brindándole al público un objeto que encapsule su arte.

“El hecho de que exista la oportunidad de compartir algo icónico, tiene cierta gracia para los que son melómanos y quieren tener algo más que lo digital. Por eso creo que el vinilo al ser todo lo contrario a escuchar un tema a través de Spotify, que es como queda muchísimo trabajo, tienes que sacarlo, ponerlo en el tocadiscos, cuando acaba una cara tienes que girarlo, es algo tan orgánico y tan laborioso, que acaba teniendo encanto”.

El intérprete asegura que sigue apostando por este formato, gracias a las anécdotas que regala. “Es lo contrario a la experiencia absolutamente vaga de una plataforma musical, donde no haces nada, sólo dejas que suenen las canciones que te sugiere. Tengo la sensación de que llevarle la contraria a ese mundo tan digital y tan programado le hace gracia a muchos. La gente compra algo que se pueda tocar, ponerlo en la pared que te regale algún tipo de sentido más allá”, aseguró.

Aunque en su natal España, Tropical Jesus, ya es una realidad en físico, por cuestiones derivadas de la pandemia mundial provocada por el coronavirus, este álbum de 13 canciones sólo se encuentra de manera digital para nuestro país.

“Es un disco hecho en la honestidad y eso se ve en las letras, en la manera de cantar, en la forma de contar las cosas que tenemos en la cabeza cuando las cantamos de manera natural. No se trata de buscar las fórmulas pensando en qué manera de comunicar es la que mejor llega al público, sino confiar en que tu manera de hacerlo es la que tiene más concordancia con quién eres y demostrar eso cuando salgas al escenario”.

El guiño religioso de este disco es evidente en el nombre y la portada del mismo, cuestión que causó en el artista, cuestionamientos sobre la manera en la que el público tomaría esta situación.

“Un amigo mexicano muy devoto, cristiano, hombre de fe y activo en la iglesia, me dijo: ‘Dios tiene un gran sentido del humor y estoy seguro de que le haces un pequeño homenaje dentro del disco’, me pareció una respuesta divertida e interesante, tenemos la suerte de no vivir en la inquisición y no encontrarnos con ese tipo de problemas. Si este disco hubiera salido en el siglo XII, yo ya estaría ardiendo en la hoguera, pero tenemos la fortuna de tener una libertad de expresión diferente, más evolucionada, mientras ejerzamos esa libertad de expresión con respeto, me parece correcto, porque la libertad de expresión sin respeto, también me es un problema”, confesó Carlos Sadness.

Tropical Jesus contiene colaboraciones con Manuel Medrano, Bomba Estéreo y Dr. Witchdoctor ya se encuentra disponible en plataformas digitales.