Carlos Rivera enamora en el Palenque de Culiacán

Entregado, siempre sonriente y atento con sus seguidores, el ex académico vino acompañado de su grupo, de dos parejas de bailarines con quienes abrió su show a ritmo de: Lo digo, Amo mi locura, Bendita tu vida, Perdiendo la cabeza.

Tras la euforia, llegó la tranquilidad con La luna del cielo, El hubiera no existe, en donde Carlos se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su padre, que falleció hace 3 meses, más tarde también lo tuvo presente con Recuérdame.

El repertorio de Carlos continuó con 100 años y con algunos brindis con su público para regalar la colaboración que realizó con Banda MS, No me pidas perdón, Por tu amor, Todavía no te olvido, Ya no vives en mí, Un velero llamado libertad, entre varias más.

Entonces llegó la sorpresa de la velada, cuando el amor se respiró en el ambiente y tres parejas se comprometieron en matrimonio mientras interpretaba Otras vidas. Entre el público, que llenó el recinto, también se vio una pareja con cartelón en mano decía que estaba celebrando su 30 aniversario.

La velada no podía culminar sin que el esposo de Cynthia Rodríguez se acercará más a su público, saludarlo, tomar sus obsequios, hacer fotos y videos con ellas, mientras cantaba Fascinación, generando gran revuelo.

A su llegada al Palenque, Carlos dijo que vienen varias sorpresas, y una nueva gira, posteriormente recibió a varios clubs de fans con los que se tomó fotos.

