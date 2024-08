Carín León lanza el videoclip de “Aviso importante”

Culiacán, Sin.- El cantante vanguardista y líder de una nueva generación de música mexicana, Carín León, lanza el video oficial de “Aviso Importante” junto al cantautor mexicano Bolela.

El video inicia con la publicación de TikTok que le cambió la vida a Bolela. Se trata de un post del 19 de mayo de 2023 en donde Bolela dirige una súplica a sus seguidores y suelta un deseo al Universo: “Si TikTok hace que los sueños se vuelvan realidad, esta canción la va a escuchar Carín León, por favor”.

También puedes leer: La Adictiva y El Fantasma estrenan corrido

Poco sabía Bolela que ese TikTok llegaría a Carín, que escucharía la canción y la incluiría en su exitosa producción discográfica “Boca Chueca, Vol. 1”.

“Aviso Importante es la rola que me cambió la vida, literalmente. Fue la canción con la que me descubrió Carín y su equipo, que me firmaron en su disquera. [La canción] viene de un desamor donde uno acepta menos de lo que da. Es una letra donde uno se conforma, dando el 100% aunque no le regresen ni el 10%. Viene desde el dolor, desde estar realmente roto por esa persona. De una persona que no es correspondida, que literalmente la quiere querer, pero no se deja”, cuenta Bolela.

La canción es una de las más exitosas del disco, acumulando más de 12,5 millones de reproducciones en Spotify. Visualmente, el sencillo es presentado a través de una sencilla puesta en escena, en donde Carín y Bolela hacen un descargo emocional en la tarima de un teatro. El videoclip, grabado en Hermosillo, incorpora un lado oscuro a través de efectos visuales, en donde Carín adquiere la boca chueca de la portada de su disco y ojos siniestramente oscuros, un tratamiento visual que también recibe Bolela.

La producción audiovisual llega en un extraordinario año para Carín. Su disco “Boca Chueca, Vol. 1”, en el que se atrevió a romper paradigmas en la música mexicana, es considerado como uno de los mejores álbumes del año en prestigiosas publicaciones como Billboard, Billboard Latino, Rolling Stone y Rolling Stone en Español.

La producción debutó en el quinto puesto de la lista de Álbumes Regionales Mexicanos de Billboard, y número 8 en la lista de Álbumes Latinos Pop de la misma publicación.

El disco es el primero que Carín edita con su sello discográfico Socios Music, en asociación con Virgin Music Group e Island Records. El álbum presenta 19 canciones que demuestran la habilidad de Carín León de adaptarse a cualquier sonoridad sin comprometer su identidad. En “Boca Chueca, Vol. 1”, Carín experimenta con una variedad de géneros, incorporando rock, country y pop, los cuales fusiona con su marcado estilo, logrando un álbum profundamente personal, en donde el oriundo de Hermosillo explora su esencia musical.

También puedes leer: Edición Especial en el Palenque de Culiacán 2024

En febrero escribió un capítulo en los libros de la historia de la música latina en Estados Unidos al debutar en el legendario Grand Ole Opry de Nashville. También, Carín se convirtió en 2024 en el primer artista latino en presentarse en el mundialmente reconocido Festival de Música y Artes de Coachella Valley y el Festival Stagecoach en el mismo año.

Carín acaba de iniciar su “Boca Chueca Tour 2024” con el que recorrerá 23 ciudades de Estados Unidos, para luego dirigirse a Europa, en donde estará ofreciendo presentaciones en España, Inglaterra, Francia y Países Bajos.