Carín León conquista Sinaloa de nuevo

Culiacán, Sin.- El cantante sonorense Carín León abarrotó el estadio Tomateros de Culiacán, y no solo eso, sino que además puso a bailar y cantar a miles de sinaloenses que se dieron cita en su Tour 2023 Cura Local.

Con “Me la aventé” abrió la velada, ante el unísono del público que ya lo esperaba ansioso, continuando con “Tu amor barato” y un sinfín de éxitos, como “El amor de tu vida”, “No es por acá”, “Pedazo de tonto”, “Deja de chingarme”, “Te vi con él”, “Quisiera saber”, “Si una vez”, “La Farsante”, “Como duele equivocarse”.

También puedes leer: Grupo Origen promueve el tema “Quién dijo”

También se escucharon “Me aceptaste”, “Como lo hice yo”, “Que no me faltes tú”, “Si tu amor no vuelve”, “Dame un beso y dime adiós”, “Que vuelvas”, “Esquina del mall”.

Varios Meddley se escucharon, entre ellos de Marco Antonio Solís “El Buki” con “Mi eterno amor secreto”, “Cómo me haces falta”, “Más que tu amigo”; sin dejar fuera el del maestro Joan Sebastian, con “Más allá del sol”, “Sentimental”, “Hay un tren a las cinco”.

El cierre que nadie quería llegó con “La boda del huitlacoche”, siguiendo con ”Hasta que me olvides”, “Viviendo de prisa”, recordando el meddley del “Divo de Juárez”, Juan Gabriel, con “Querida”, “Me gustas mucho”, “Mentira” y “Hasta que te conocí”; finalmente, “Primera cita”, que se desprende de su nuevo álbum “Colmillo de leche” dio por finalizado su espectáculo.

Con la canción “Colmillo de leche” dio por finalizado su espectáculo. Foto: Fernanda Favela | El sol de Sinaloa

Los invitados

Las sorpresas no podían faltar, así llegó la joven cantante Frida Guzmán, que erizó la piel al recordar “Leña de pirul” y antes el éxito de Jenni Rivera “No llega el olvido” recibiendo la ovación del público, y la aprobación de Carin.

Con Raúl Hernández se dio el gusto de evocar temas como “Ni parientes somos”, “Corazón usado”, “Amor prisionero”, entre otros.

Sin lugar a dudas, Raúl Hernández Jr. se llevó la primera parte de la velada al encender al público con los éxitos que todos conocemos, pero también logró conectar con las nuevas melodías iluminando con sus celulares todo el estadio.

“Pedro y Pablo”, “Ni una lágrima”, “Maldito corazón”, “Golpes en el corazón”, “Cada día más”, “Ayúdame a creer”, “Tu cárcel”, “América”, “Quiéreme como te quiero”, entre otras interpretó a la par que los sinaloenses se le sumaban.

Los encargados de poner el sello sonorense y además abrir el concierto fueron Óscar Calín con “Qué onda perdida”, “Ya supérame”, “Simplemente amigos”, entra otras, para más tarde hacer una colaboración con Grupo Alfa.

Por su parte, Grupo Alfa trajo al imponente escenario los éxitos “Cosas del amor”, “Le hace falta un beso”, “La cita”, “Volver a amar”, “Vivir de noche”, “La chona”, “Te perdonaría”, “Te presento a mi amante”, “Acá entre nos”, entre un sinfín de melodías con las que pusieron a bailar.