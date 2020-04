Cantantes optan por realizar presentaciones en redes sociales

Mazatlán, Sin. Con el objetivo de llevar alegría, entretenimiento y seguir conectados con sus fans, varios artistas han optado por tocar su música apoyándose en transmisiones en vivo, ya sea vía Facebook, Instagram o Youtube, tal es el caso de Julio Preciado, Banda El Recodo y Jorge Medina.

JULIO PRECIADO

"El Gigante de la Banda", Julio Preciado junto a Raúl Hernández Júnior y Julio Haro compartieron un grato momento con sus seguidores, y con el fin de llevar alegría hasta sus casas, un Tributo a Los Tigres de Norte desde Guadalajara, Jalisco, lugar donde Julio tiene su centro de aislamiento.

El artista envió un mensaje a las personas para que se sigan cuidando, especialmente las que tienen problemas de diabetes, hipertensión y problemas renales. Recordemos que Julio recientemente, en el mes de enero recibió su trasplante de riñón.

Todos tenemos obligación de e ser ar en casa, busquen alternativas para entretenerse, para pasarla bien dentro del núcleo familiar, es muy importante. Tenemos un arma muy grande que es el Internet, hay que aprovecharla para conectarnos con los amigos. No dejar las amistades. Hay que leer un buen libro, ver televisión, hay muchas cosas que podemos hacer. Hay que estar con la familia y reinventarnos, que es lo más importante. Vamos a buscarle el lado amable a un problema tan grave como lo es el Covid 19. Le mando un fuerte abrazo.

Julio a sus fans.

BANDA EL RECODO

'La Madre de Todas las Bandas', por su parte en esta cuarentena mundial también a estado muy de cerca con sus fans, por medio de las redes sociales. El Recodo se conectó en vivo por Instagram, su líder

Poncho Lizárraga platicó en directo con sus seguidores,

sobre anécdotas y música, al igual que lo hizo uno de los vocalistas de la agrupación, Geovanny por Facebook.

Banda El Recodo recientemente lanzó en Youtube 'Maldito Miedo' en colaboración con Carlos Rivera, quien es el compositor del tema junto a Horacio Palencia.

El Recodo estrenará la canción 'De ti me enamoré' el próximo 24 de abril, por el momento ya compartió un fragmento en sus redes sociales.









JORGE MEDINA

El cantante Jorge Medina está pasando la cuarentena en casa con una actitud súper positiva y motivadora. Todos los días se mantiene activo y se ejercita física y espiritualmente.

En sus redes sociales comparte mensajes alentadores como

‪"Aprende a motivarte y a confiar, nada es más peligroso que el miedo y la ansiedad. Espera el tiempo. Dios es perfecto... #survivor #endtheday #PorQueNadaNosDetiene

Otro de sus mensajes es" ‪No te desmotives por nada hoy. Repítelo hasta el cansancio y hazlo por ti y tu familia. Si estás alejado y solo, recuerda que Aquel que hizo las estrellas, y todas las cosas, está contigo. A correr #caballon de batalla

QUÉDATE EN CASA

‪"Si estamos ante una situación jamás antes vista y queremos salir bien, haremos lo que jamás antes pensabamos que tendríamos que hacer. Mi insomnio no es por las noches, duermo temprano. Tengo insomnio de madrugada, porque me dedico a hacer precisamente lo que creo mejor para los míos. Preparo el día para recibirlos al despertar, ya preparado para la exigencia, puede ser económica, o puede ser que quieran salir. Me dedico a meditar y tratar de encontrar todas las respuestas posibles que los convenzan que No es viable, y debo hallar la respuesta pacífica, y convencer a veces no es con palabras, es con acciones. Primero pongo el ejemplo de participación, me mantengo activo y sano de la mente. Seriamente la salud puede verse afectada emocionalmente con el encierro. Es básicamente hacerlos participar en un juego de supervivencia, pero con una sonrisa en el rostro. Para eso, debo primero hallarme bien yo. Mi insomnio tiene nombres y apellidos, muchos de ellos no están en mi casa. ¿Pero de quién hablo ahorita? son mis hijos. Si el padre está bien, lograré mi propósito de tenerlos a salvo. En mi terapia siempre existen kilos de amor para ellos, y eso nadie los desprecia. "Hace más ruido una bomba, pero por cada bomba que construyen hay millones de caricias que alimentan a la vida", seamos pacientes", expresa Medina.

Jorge Medina compartió un video donde interpreta su sencillo 'Porque tú llegaste' acompañado de su guitarra para aligerar esta cuarentena, además de invitar a que se suscriban a su canal.













