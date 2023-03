Calabozos y dragones retrata héroes reales: presenta película con alfombra roja en CDMX

Chris Pine y Hugh Grant, protagonistas de la película “Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones”, consideran que la virtud de esta película es mostrar a un grupo de héroes realistas, con los que el público se pueda identificar fácilmente.

La cinta, que está basada en el juego de mesa de 1974, sigue los pasos de un ladrón (Chris Pine) y una guerrera (Michelle Rodríguez), quienes reúnen a un equipo para emprender un robo épico y recuperar una reliquia perdida.

"Siento que se parecen a nosotros en muchos aspectos", dijo a El Sol de México Chris Pine, en el encuentro que el elenco del filme sostuvo con medios de comunicación un día antes del estreno en cines de la película que dirigen John Francis Daley y Jonathan Goldstein.

"Siempre menciono que crecí viendo a "Indiana Jones" y viendo a Bruce (Willis) haciendo "Duro de matar", ellos fueron mis arquetipos y eran personas con muchas fallas tratando de hacer grandes cosas".

"Ellos reflejan mucho de cómo se sentiría la humanidad en general, lo que podemos aprender es que a veces está bien ver películas aspiracionales con gente extraordinaria, y a veces es bueno verte en los héroes que están en la pantalla", agregó el actor.

DEMASIADO PERFECTO

Por su parte, Hugh Grant, con su humor siempre sarcástico dijo que en su natal Inglaterra les encantan las historias de loosers, por lo que él se enamoró al instante de la trama de “Calabozos y dragones: Honor entre ladrones”.

El actor siguió bromeando con el hecho de que dar vida a un desadaptado fue un gran reto para un hombre tan perfecto como él. "Interpretar a alguien con fallas fue muy difícil para mí, porque personalmente no tengo ninguna, así que fue un gran reto de actuación, espero haberlo logrado", explicó.

SE INSPIRA EN SUS PERSONAJES

En la cinta de fantasía también participa Sophia Lillis, quien no se considera a sí misma una mujer de riesgos, pero le encanta ponerse en la piel de figuras aguerridas. En esta ocasión da vida a la elfa "Doric" quien no teme salir de su zona de confort para buscar justicia.

"Me gusta interpretar a mujeres que admiro, viene con esta idea de que si les doy vida, en algún momento me convertiré en ellas. Me gusta esta sensación de ser otra persona y compartir esa fuerza, es lo que amo de la actuación", contó en entrevista con este diario.

La actriz, quien ha participado previamente en "It" y "Gretel y Hansel: Un oscuro cuento de hadas", aseguró que le agrada la idea de trasladarse a mundos fantásticos a través de su trabajo, por lo que disfrutó mucho de su participación en esta película.

"Me gusta la fantasía y los dragones, así que estar en este mundo fue como un sueño hecho realidad. Sí me atrae, es como si viajaras en el tiempo, y puedes estar en estos sets y te conviertes en esos personajes".

El productor Jeremy Latcham señaló en exclusiva que, además de llevar a la audiencia a mundos fantásticos, celebran el encanto del séptimo arte.

"Lo que me quedó es el poder de la magia del cine. En el mundo real no existe la magia como tal, pero el hecho de ir al cine y sentarte en la oscuridad con otras personas, y tener está experiencia juntos, podemos ir y pasarla bien. Eso lo hace muy bien el cine, porque reúne a personas que quizá no estarían en el mismo lugar".

"Calabozos y dragones: Honor entre ladrones" se estrena este jueves 30 de abril en salas de cine, es apta para todo público.