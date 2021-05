Buscan al mejor mixólogo de México

Nuestro país no solamente es rico en gastronomía, también tiene un gran potencial en destilados y coctelería, mismos que buscan ser reconocidos en el nuevo reality The ultimate mixologist que estrena hoy por Amazon Prime Video.

Se trata de la nueva apuesta de Eduardo Valenzuela, quien viene de producir Destilando México –otro programa enfocado en la variedad de destilados mexicanos- y de Carlos Cuellar, que tienen el objetivo de explorar y demostrar la gran variedad de cocteles que se pueden crear en México y rendir homenaje al arte y talento que se tiene detrás de la barra para reconocer al mejor mixólogo de nuestro país.

Gossip Lanzan Telemundo Streaming Studios, el primero enfocado en audiencias latinas

“Para mí la coctelería mexicana está llena de magia y creatividad, algo que sin duda se refleja en esta producción, me enorgullece enormemente el nivel que los jóvenes mixólogos mexicanos han logrado en el mundo”, comentó Eduardo Valenzuela, en la presentación del evento que se realizó vía streaming.

La conducción de esta serie estará a cargo de Diego Alfaro, conductor y actor, acompañado de Gabriela Cámara, chef de Contramar, y Paco Ayala, integrante de la banda Molotov, quienes darán un toque de frescura y dinamismo a cada uno de los capítulos.

“No se quién pensó en mí, si me ven como borracho profesional por ser rock star, pero estoy agradecido de que me hayan invitado, es una buena experiencia para conocer más del arte de la coctelería que no sólo es servir una cuba y ya, sino que tiene mucho más que alcohol y refresco”, contó Ayala.

El panel de jurados está compuesto por Luis Gerardo Méndez, Mauricio Barrientos Diablito, Pablo Iceman, Lala Noguera, Jesús Cabrera y Arturo Rojas.

“Con este reality show quisimos reconocerlos y mostrar al público el nivel de preparación y habilidades con las que cuentan estos magníficos profesionales del bar.” explicó Carlos Cuellar.

La serie contará con seis emocionantes episodios donde los mixólogos serán sometidos a diversas situaciones y pondrán en juego todos sus conocimientos detrás de la barra, así como sus capacidades resolutivas para salir adelante situaciones inesperadas convirtiendo sus debilidades en fortalezas.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Los expertos de cada capítulo serán una pieza clave para determinar al mejor mixólogo, ya que debido a sus diversas personalidades cada uno aportará una forma peculiar de valorar sus habilidades.

Entre los mixólogos que participarán destacan: Annie Rose, Ricardo Sandoval, Carlos Diablito Esparza, Karla Fiesco, Danny Tellez, Sheila Zenteno, Luis Franklin y Alex Garrido.