Black Mirror apuesta por la conexión humana en su sexta temporada

La actriz Zazie Beetz considera que pese a los beneficios que brinda la tecnología al momento de conectar a las personas, también representa un peligro debido a que la gente “está reemplazando la experiencia presencial en las relaciones humanas debido a los aparatos”.

Ahora, al sumarse al universo de “Black mirror”, reflexiona acerca del momento social en el que vivimos actualmente. “Nos estamos dejando llevar demasiado por estas cosas que no proveen un verdadero confort, apoyo o verdadero amor. Necesitamos reevaluar nuestra relación con la tecnología en el futuro, la conexión humana es la ganadora”, explica en entrevista con El Sol de México.

Creada por Charlie Brooker en 2011, y estrenada originalmente en el Channel 4 de la BBC en Inglaterra, Black Mirror se convirtió en una tendencia mundial cuando en 2016 la adquirió la plataforma de streaming Netflix. La serie antológica que presenta capítulos independientes con terroríficas historias sobre los potenciales peligros de la tecnología, y su impacto en la vida cotidiana, logró conectar con miles de personas en el mundo.

Desde que fue emitida en su país de origen comenzó a recibir reconocimientos, en 2012 ganó un Emmy Internacional como Mejor Miniserie. Cinco años más tarde obtuvo dos galardones en este mismo certamen, por los capítulos “USS Callister” y “San Junipero”, y éste último fue premiado también en los Premios BAFTA.

En sus primeras cinco temporadas ha contado con la colaboración de reconocidas figuras como Miley Cyrus, Bryce Dallas Howard, Anthony Mackie y Jodie Foster -quien se desempeñó como directora del segundo episodio de la cuarta temporada-, así como una película interactiva estrenada en 2018, titulada “Bandersnatch”.

La sexta temporada que se estrena este 15 de junio en Netflix cuenta con cinco episodios protagonizados por estrellas como Salma Hayek, Kate Mara y Aaron Paul.

Zazie quien apareció en series como Atlanta o la película Joker, aparece en “Mazey day”, un capítulo que gira en torno a una paparazzi quien busca obtener la primera foto de una actriz que ha desaparecido del mapa.

Para ponerse en los zapatos de ese personaje, la intérprete se preparó viendo el documental “Smash his camera”, que sigue la carrera de un fotógrafo llamado Ron Galella, así como con algunos artículos sobre el tema.

Gracias a ello se sensibilizó acerca de la labor que realizanlos paparazzi, pues si bien reconoció que a ella misma le incomoda cuando la siguen sin su consentimiento, también comprende que “la gente necesita ganarse la vida”, y en lugar de juzgar, optó por empatizar con ellos.

“Estás tomando fotos de personas que aparentemente consintieron a ser fotografiadas en general en lugares públicos, y eligieron ser figuras públicas, pero puedes tener preguntas morales sobre si algo es bueno o malo. Todos tenemos eso en todas nuestras profesiones, todas las decisiones que tomamos”.

Al preguntarle si opina que pueden considerarse como villanos, aseguró que “en la vida real no creo que nadie es un villano. Simplemente forjan su historia y su camino desde su punto de vista”, finalizó.