Biby Gaytán alista la boda de su hija; Eduardo Capetillo, apoyará con los preparativos

Biby Gaytán le da el más grande consejo a su hija menor Alejandra que se casa en un año: Comprometerse para un matrimonio duradero.

“Yo estoy lista para ser abuela; no sé si la más guapa pero sí estoy lista”, declaró la actriz y cantante Biby Gaytán, al conocerse que su hija menor Alejandra está comprometida en matrimonio con Nader y éste es el más grande consejo que le ha dado.

“Nosotros como papás, mi esposo Eduardo y yo, en la medida que estemos en posibilidades de colaborar, ahí estamos para Ale. Les decimos que lo más importante es el compromiso que hagan entre ellos.

“La fiesta siempre hay, la diversión también y qué padre. Lo importante de todo es el compromiso que estén decididos a hacer como personas al formar un nuevo hogar. La fiesta al final de cuentas sale sobrando”, expresa.

En entrevista con El Sol de México confirma que su hija Alejandra y su novio Nader se casan dentro de un año y quien va a ayudar en todos los preparativos de la boda es Eduardo Capetillo.

“Todo lo que resta de este año es muy complicado para ellos. La emoción de todos estos planes y Alejandra se ha recargado mucho en su papá para que la ayude con todo este tema. Él le dice ‘hija disfruta este momento, es precisamente para eso, para que lo disfrutes’.

“Estamos muy emocionados, es la chiquita de nuestros hijos, y matrimonio y mortaja del cielo baja. Son una pareja de luz tanto ella como Nader y les deseamos toda la felicidad”.

Estrenará “Dos locas de remate (Recargada)”

Biby Gaytán al lado de Dalilah Polanco protagonizan “Dos locas de remate (Recargada)”, Biby es “Julia” y así la describe: “‘Julia’ tiene un alto sentido de perfección, es una mujer que viene de una familia donde su mamá fue sumamente autoritaria, dura con ella. Por eso se inventa una coraza para crear esa fortaleza, cuando en realidad es una persona vulnerable”.

Sin que se olvide de los musicales, comenta Biby por qué aceptó esta obra de comedia que se estrena en el Nuevo Teatro Libanés el 14 de agosto: “Para mí es una bendición el trabajar y más sí es teatro y no porque la televisión no me guste, me encanta, pero yo crecí bailando, me formé como bailarina, me presentaba desde muy chiquita en teatro bailando ballet clásico y siento que mi zona de confort es el teatro”.