Basta de canciones de amor: Love of Lesbian dedica su Ejército de salvación a la amistad

¿Qué diferencia hay entre un estudio de grabación, un gran escenario y un bar donde miras la vida pasar entre amigos? Para los integrantes de Love of Lesbian no hay ninguna. Ellos consideran que ser auténticos es lo que les ha permitido llegar a los oídos y corazones de más gente desde su conformación, hace 27 años.

Cuando se escuchan sus canciones es palpable el vértigo, los dolores, las ironías, los amores y los placeres que hay en el delirante vivir en este siglo XXI. Una propuesta que el público mexicano ha agradecido con creces y más ahora que tendrán su primera vez en Palacio de los Deportes, el 9 de noviembre.

“Nosotros hemos vivido un proceso de buscarnos, no sólo por ser originales, sino porque era necesario. Primero tuvimos tres discos en inglés y el primer salto fue cantar en nuestro idioma. Eso nos enseñó que estábamos imitando, algo que es muy lícito, como quien escribe y quien pinta: cuando uno empieza imita buscando su origen, su gusto, su sabor y su sonido”, cuenta Julián Saldarriaga en entrevista con El Sol de México.

“Pero… ¿por qué es importante ser auténtico? Porque, y lo he dicho con todos, nos ha dejado no tener una segunda vida. No tenemos que preguntarnos nunca sobre con quién fuimos el inteligente o el intelectual o el divertido. Por eso es tan necesario no aparentar, así nunca te podrán coger en falso, donde nos pillen somos los mismos”, agrega.

Por su parte, Santi Balmes, voz de la banda, también opina: “Creo que ser auténtico hoy es más necesario que nunca. Las redes sociales y las plataformas han tendido a la homogenización, sin una voz propia, del blanco al negro, del cero al uno, sin escala de grises. Es algo extraño, porque entre más información tenemos menos juicio”.

Ya hay muchas canciones de amor

Como continuidad a su trabajo musical que por lo general tiene anclas en experiencias personales, Love of Lesbian durante esta gira presentará su más reciente material discográfico Ejército de salvación, el cual fue pensado como una oda a la amistad, un elemento que aprendieron a valorar desde su álbum anterior y el periodo de la pasada pandemia.

“Ya hay muchas canciones de amor y desamor en el mundo. Y, quizás, nosotros ya hemos hecho muchísimas. A mí personalmente me apetecía hablar de todas las aristas de la amistad, que puede ser también una relación muy intensa.

“Este disco no habla de la celebración de la amistad como algo positivo, sino también del disgusto que te puedes llevar con alguien. Todo en este disco está rodeado de amistad, desde las partes más brillantes y las más oscuras, que igual nos parecían bastante inspiradoras”, explica Santi, quien reconoce que la música es una oportunidad de ser más humano.

“El ejército de salvación que proponemos es uno que permite todas las libertades y diferencias del individuo. No estandariza ni hace un uniforme común para ningún individuo. No queremos que Santi deje de ser como es, yo no quiero cambiar tampoco”, comenta Julián, quien recuerda que este sentido de libertad ha estado presente en la banda desde sus inicios.

La traición de las redes sociales

Sin saber identificar si es simplemente el paso del tiempo o la cruda y dura realidad, los integrantes de Love of Lesbian, comentan que, como se puede ver en gran manera en sus discos, los tiempos modernos no son los mejores, ya que se está perdiendo la “sensibilidad” en favor de una “liquidez”, donde las cosas de pronto ya no permanecen.

“Creo que lo más triste ha sido lo que nos han hecho las redes sociales y el mundo digital en las últimas dos décadas. Se suponía que era algo que nos tenía que acercar, hacernos más libres y mejor informados. Creo que cada vez hay más gente en soledad, incluso soledad dentro de las mismas relaciones”, opina Jordi Roig.

Se les pregunta cómo han afrontado, como músicos el paso del tiempo, ya que sus canciones hablan para su propia generación, pero cada vez adquieren más escuchas jóvenes, que encuentran en sus canciones “una salvación”. A lo que contestan que ha sido a través de la búsqueda del arte y la experiencia estética que han podido encontrar de forma sorpresiva el camino, frente a lo efímero.

“Yo ayer estaba escuchando a José José y Chavela Vargas y no he tenido ningún problema generacional. Para mí escuchar canciones antiguas es un acto de modernidad. En esto cada que vas creciendo te lo vas tomando más en serio.

“Hay un escritor que es el mejor catalán, que a mi parecer debía haber ganado un Nobel, pero no se lo dieron, creo yo, por escribir en una lengua que no tiene un estado constituido, él se llamaba Josep Pla, habla sobre la tradición como la ‘sagrada continuación’, siempre para romper algo hay que regresar a la tradición. Es por eso que cuando escuchas Chavela Vargas te haces polvo, porque ahí está una verdad de la que tanto hablamos en entrevistas”, afirma Santi.

Sin embargo, Oribol Bonet, baterista hace una acotación: “Hay que ser honestos, no importa lo que hagas o cuánto perdure. Creo que si algo he aprendido en este tránsito de 25 años es a ser más honesto con lo que hago, con lo que percibo y lo que me gusta. Creo que romper esa barrera hace que puedas emocionar más y no solamente gustar.

México, un país con personalidad

Love of Lesbian también se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional el 11 de noviembre; en el Foro al Aire Libre del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca el 14; en el Teatro Reforma de Veracruz el 16; en el Auditorio La Isla de Mérida, el 22; y en el Auditorio Stoa de Cancún el 23.

“Estar aquí es como si cogieras el televisor y le subieras el sonido, el color y el contraste a todo, cuando uno regresa a Europa todo está como más apagadito. Aquí todo es más pasional, tiene una fuerza de atracción telúrica.

“Cada vez vamos comprendiendo más el alma mexicana de una manera inexplicable, cada vez nos enamora más porque creo que es uno de los países con mayor personalidad y carácter que hay en el mundo”, finaliza Santi.