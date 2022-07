Axel Ojeda lanza “La envidia de todas”, su nuevo sencillo

Con una propuesta musical nueva en la que busca ofrecer una música más versátil fusionando sonidos, llega el cantautor culiacanense Axel Ojeda.

“Quiero que la gente se identifique con mi música, quiero trasmitirles sentimientos, transmitirles pasión por la música y que a través de ella puedan desahogarse o sentirse bien”, comentó Axel Ojeda en entrevista para El Sol de Sinaloa.

El cantante explicó que lleva cuatro años ofreciendo su música de manera profesional, pero hizo una pausa, en la que se dio cuenta de que la gente lo seguía buscando, seguían escuchando su música y le pedían nuevos temas, por lo que decidió retomar su carrera musical, pero ahora completamente de lleno.

Dijo, que en su proyecto musical busca ofrecer una propuesta fresca, fusionando sonidos como el trapp, sierreño, banda, e incluso urbano, sonando ya en todas las plataformas, con el deseo de que sea del agrado del público.

Ahora el también compositor llega promocionando un tema romántico el cual va dedicado a todas las mujeres, titulado “La envidia de todas”, canción que se encuentra en todas las plataformas digitales y el cual viene acompañado de un video.

“La envidia de todas en una canción con banda, compuesto por el cantautor Abraham Ramos, y habla prácticamente de la mujer perfecta, es de como el hombre ve a su mujer, como la más bella de todas, que hasta lo más hermoso, lo más maravillo del mundo le tiene envidia a ella por ser tan perfecta, tan bonita”, señaló.

El culiacanense agregó que dicho tema es un adelanto de la próxima producción discográfica, un EP que estará lanzando en los próximos meses, y que estará compuesto por siete temas inéditos.

Adelantó que ahorita ya tiene unos temas grabados, que son una combinación con trapp, con acordeón, tuba, temas más movidos; así como también dijo que se viene otro tema que es una composición mía con Geovani Ayala, es de desamor y esta viene con combinación con guitarras, tololoche y banda.

“Quiero darles ese giro musicalmente hablando, que no solo sea de unos instrumentos, que estés escuchando el tema y de una suenen las guitarras, que, entre la banda, el trapp que llame la atención, que se escuche más innovador”, señaló.

Y confesó que haciendo estas fusiones se siente muy cómodo, “Yo me siento muy bien con esta nueva música, me siento muy cómodo, siento que me desenvuelvo mejor al momento de cantarlas, me siento, así como soy, este estilo me sentí identificado”.

Mencionó, “la música para mí lo es todo en el aspecto de que es una forma de desahogarte, de expresarte, de compartir tristezas, felicidad, amor, enojo”, concluyó.