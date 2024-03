Avísame cuando llegues, un llamado a no olvidar a las víctimas de la violencia de género

Guiadas por un deseo de dar voz a las víctimas de violencia de género la productora Nicole Vogel y la guionista Kim Clemons presentan la serie documental “Avísame cuando llegues”.

“Muchas de estas historias vienen de internet y de artículos, algunas también de boca en boca. Hablamos con las familias, nos acercamos a los papás, a los esposos o a sus seres queridos”, explicó Kim.

La escritora agregó que les resultó sencillo lograr que las personas accedieran a hablar de los hechos ante sus cámaras, pues al compartirles en qué consistía el proyecto, encontraron en él una ventana para hablar por sus seres queridas que ya no están presentes.

“Estaban muy ansiosos por hablar de ellas, a veces existe el miedo de que el mundo va a olvidar quiénes son. Saber que tenían un tributo de una hora para ellas, nos podían confiar con la parte difícil de la historia”.

El título de la serie está inspirado en el movimiento “Text me when you get home”, surgido en 2021 en Reino Unido, tras el feminicidio de una joven de 33 años llamada Sarah Everard.

Este hecho desató una serie de movilizaciones en dicho país, y generó una intensa conversación en torno a la seguridad de las mujeres, y el actuar de las autoridades ante una desaparición.

Nicole subrayó que al mostrar casos de distintas partes de Estados Unidos, buscan visibilizar el hecho de que las agresiones de género se pueden dar en cualquier parte, y así amplificar la conversación para que las personas tomen conciencia de que, pese a parecer lejanas, las tragedias pueden suceder en sus comunidades.

“Nos aseguramos de mostrar una variedad de lugares, razas, edades y niveles socioeconómicos, para mostrar que la violencia contra las mujeres está en todas partes y le puede pasar a cualquier mujer sin importar su contexto”.

La productora opinó que las mujeres están más conscientes de las medidas de seguridad a considerar, y ella misma confesó haber descubierto recientemente que la aplicación Uber tiene una modalidad para colocar un código de seguridad antes de iniciar un viaje.

Sin embargo, lamentó que pese a todas esas precauciones, a lo largo del proceso de realización del documental se han percatado que las agresiones siguen ocurriendo, aún a plena luz del día. “Debemos estar tan alertas como se pueda, pero también saber que nunca es culpa de la víctima”, dijo.

Nicole externó su deseo de que esta idea se extienda a más países, pues lamentablemente los índices de violencia a nivel global son altos, y en cualquier lugar hay víctimas que necesitan ser escuchadas.

“Avísame cuando llegues” se estrena en el canal de paga Lifetime.