Apple TV+ lleva a Eugenio Derbez a Acapulco

Apple TV+ anuncia la producción de una nueva serie de comedia bilingüe. Inspirada en el éxito de taquilla How to be a latin lover, Acapulco, reunirá talentos que garantizan diversión, como el show runner Austin Winsberg y el director Gaz Alazraki, con Eugenio Derbez como estrella y productor ejecutivo.

En un comunicado, el servicio de streaming informa que "en Acapulco, el sueño de un joven mexicano se hace realidad cuando consigue trabajo en el resort más popular del puerto. Pero pronto se da cuenta de que es mucho más complicado, pues todas sus creencias morales comienzan a ser cuestionadas. El show tiene lugar en 1984 con Eugenio Derbez narrando e interpretando la versión actual del personaje principal".

La comedia se unirá a una oferta creciente de Originales Internacionales de Apple, como Echo 3, un thriller ambientado en Sudamérica del productor y escritor Mark Boal y nuevas historias de Alfonso Cuarón y su productora Esperanto Filmoj.

Próximamente la plataforma estrenará Masters of the air, una serie de Apple Studios, producida por las firmas de Steven Spielberg, y Tom Hanks y Gary Goetzman; Slow horses, un thriller de espionaje internacional protagonizado por Gary Oldman; y Pachinko, basada en la novela de Min Jin Lee del mismo título, escrita y producida por Soo Hugh.