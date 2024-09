Antonin Padilla demuestra su pasión por la música con su nuevo estreno

Todo lo que comenzó como un juego con la música, junto a sus compañeros de secundaria, es ahora el camino firme por el que va el cantautor culiacanense Antonin Padilla, quien cada vez más se impone en la escena musical.

“Mi proyecto en un principio sentí que tenía una propuesta más clara en el sentido de diversificar un poquito el género, en ese momento que estaba muy cerrado, cuadrado, muy de botas y sombrero, no permitía mucha entrada de otras cosas, pero ya con los exponentes que hay ahorita, han traído cosas de otros géneros y lo comenzaron a expandir, y ahorita sinceramente estoy en una etapa como de acoplarme al mundo al consumo de ahorita, a lo que la gente quiera, pero poniéndole siempre mi estilo”, explicó el joven y talento Antonin Padilla.

También puedes leer: Víctor García regresa a los escenarios con nuevo tema musical

Hoy por hoy, Antonin es la carta fuerte en la música, gracias al estilo tan peculiar con el que cuenta, dos de ellos trabajando como solista, y su constancia habla dentro de la industria musical por sí solo, porque lo que más le apasiona es la conexión con su público y con más de 10 años en la escena musical, considera que su evolución como artista ha sido importante, pero manteniéndose fiel a su estilo, explorando nuevos ritmos y nuevas colaboraciones.

Lo nuevo

Ahora el intérprete se encuentra promocionando su nuevo álbum titulado The Beginning, “me siento muy contento de estar presentando este álbum, el cual ya se encuentra en todas las plataformas musicales, podrán escuchar mi música y todos esos temas que será del gusto de todos ustedes”, comentó el cantautor.

Este nuevo material es el primer disco de Antonin con norteño, “quise hacer un norteño culichi, pero refrescándose un poco con los ritmos y tonadas, son 16 temas todos son de mi autoría, entre ellos está “Gente de trabajo”, “GXA”, un tema el cual es en colaboración con **El Rabanito”, explicó el joven intérprete… Antonin destacó que este material viene con varias colaboraciones además de El Rabanito, también con Herencias de Grandes, Los Minis de Caborca, Ángel Cervantes, Grado 33, Inseparables de la Sierra, entre otros.

Foto: Cortesía/@antoninpadilla_

"Me siento bendecido porque llevo años de carrera y en poco tiempo hemos logrado muy buenos resultados. No pienso quedarme quieto, voy a seguir trabajando mucho para que mi propuesta llegue a más sitios", agregó.

El regional mexicano

Sabemos que el regional mexicano es el rubro musical que se distingue en Sinaloa, pero al preguntarle por qué fue que eligió irse por estilo, "En ese momento este género del regional fue lo que más me llamó la atención, escuchaba mucho ese género y más porque tengo una prima que siempre escuchaba esta música me iba por esa influencia también, pero creo que lo que más me gustó ya cuando agarré el instrumento fue que el regional me transportó a una etapa de mis raíces de cuando yo estaba niño, me acuerdo de cuando iban los chirrines a las fiestas a tocar, cuando íbamos a Mazatlán, Altata que se escuchaba ese tipo de música, fue lo que más me gustó", comentó.

“Si he explorado otros géneros, eso a fin de cuentas es lo natural que le sale a uno”, agregó.

Foto: Cortesía/@antoninpadilla_

Está claro que este género se ha convertido en un fenómeno global, que encabeza listas de éxitos musicales y ha llegado a nuevas audiencias a medida que cruza más y más fronteras, a lo que Antonin señaló, "me gusta que el regional esté crecido tanto, que sea ahora el foco del mundo por así decirlo, por lo menos de todo habla hispana, ya tenía mucho el reguetón siéndolo entonces qué bueno que ya cambió ese lugar y lo mejor de todo esto es que ya hay fusiones de todos los géneros y causa que artistas de otros géneros también quieran hacer música regional".

Sobre los corridos, Antonin aseguró, "no me gustaban mucho, pero los empecé a agarrar el gusto cuando me fui un año fuera de Culiacán porque como que me descontextualicé, como ya no más los escuchaba y no estaban presentes en ese ambiente como que le agarra uno el gusto".

Lo próximo

Por último, el intérprete adelantó que vienen varias colaboraciones, "sigo trabajando, esto no para y menos cuando ya está el engrane y la energía creativa, vienen varios duetos, pero creo que van a salir hasta el año que entra", concluyó.

Para saber

Antonin Padilla es un músico, compositor y arreglista de Culiacán, Sinaloa, que ha cautivado a las redes sociales gracias a su estilo distintivo dentro del nuevo regional mexicano. Actualmente, cuenta con un proyecto como solista.