Aluxxxines llevarán lo mejor del trap al Lunario

Un parteaguas en su trayectoria musical será lo que van a vivir los cuatro integrantes de Aluxxxines, una de las principales agrupaciones del género trap mexicano. Dimelow Pro, Nd Kobi, Ibarra y Ritorukai subirán al escenario del Lunario del Auditorio Nacional este domingo 27 de agosto para dar un espectáculo inédito y el más grande que hayan dado hasta el momento.

Con temas como Ronronean, Pasaporte y Masoquismo, acompañados de imágenes que caracterizan al trap, como fiestas, lujos, automóviles, gafas de sol y prendas de colores llamativos, Aluxxxines se ha logrado hacer de una audiencia en su mayoría compuesta por jóvenes.

Los cuatro integrantes del grupo explicaron que su nombre podría malinterpretarse, pero en realidad sólo define una parte de la seguridad con la que se identifican, un rasgo que representa el optimismo y visión de querer cumplir el desafío de grandes retos.

“A mí siempre me gustó este estilo de vida, no metiéndose a lo malo, pero ese estilo de lujo. Siempre fui así. De repente en TikTok empecé a decir lo que pensaba sobre la industria y la gente me decía que era un ‘alucín’, porque me imaginaba cosas de más o porque estaba ‘viajado’. Eso fue lo que formó una definición nueva de nosotros, de hacer las cosas sin pensar en qué iban a decir los demás y traer nuestra propuesta a la mesa sí o sí”, explicó ND Kobi.

“El nombre partió porque nosotros en redes siempre hemos demostrado una imagen de seguridad. Los haters nos decían ‘ustedes son alucines, se imaginan que van a llegar a eso y nunca lo van a lograr’. Pero eventualmente lo estamos logrando”, agregó Dimelow Pro.

Por otra parte, los traperos no descartan tomar otro rumbo en sus canciones con temas más serios y que le den la vuelta a las cosas “no tan buenas en un concepto ético”, como los definió el mismo Dimelow Pro.

“Lo que más me gustaría abordar son los problemas personales, no tanto de amor, sino problemas que tiene uno consigo mismo como de autoestima o la ansiedad”, explicó Ritokurai.

“Estoy armando también un álbum donde cada canción explica una etapa que pasas cuando estás enamorado”, comentó Ibarra, y sobre el concierto en el Lunario agregó: “el fin de nuestros shows es ver a la gente extasiada, que termine diciendo que fue el mejor día de su vida y es lo que buscamos hacerles sentir, esa adrenalina, ese día tan espectacular que pueden pasar por cantar cosas”.