Alien Peiper con sus rimas hace la fusión perfecta de la música, poesía y rap

Hace 14 años el joven Francisco Daniel compuso su primera canción influenciado por los cantantes y grupos que escuchaba en esa época, como Vico C, Calle 13, Ice Cube y Cártel de Santa.

Esa fue la manera que encontró quien ahora se hace llamar Alien Peiper para expresar todo lo que llevaba dentro; el rap le sirvió de catarsis para mostrarse tal cual, pero también le ayudó a descubrir que la escritura era algo que quería hacer toda su vida. Fue así que de las rimas del rap llegó a la poesía para darle forma a versos y estrofas que alimentan su alma.

Puedes leer:Gerardo Ortiz se encuentra de estreno con “Destapando Botellitas”

“Uno cuando es chavalillo intenta de todo, uno quiere encajar donde le gusta y a mí me gustaba escuchar a Vico C, a Calle 13, Ice Cube, Cártel de Santa. Había una canción en la que los raperos dejaban espacio en la pista y yo hacía como que les contestaba, fue así como empecé a rapear, a rimar, además de que desde chico siempre me ha gustado la música, he ido a varias clases de canto”, recuerda.

Con mucho esfuerzo, el joven mazatleco realizó su primer material discográfico, que no promocionó de una manera formal, pero que le ayudó a adquirir experiencia. Ahora va por su tercera producción musical, la cual espera sacar a la luz pública a finales del año.

“Ando trabajando en mi tercer disco. No hablo tanto de la calle, tengo temas de amor, desamor, de que las personas se pongan las pilas y superen sus problemas. Ese es todo mi embrollo, yo hablo de mis sentimientos y a lo mejor la gente se puede sentir identificada conmigo, de eso se trata el rap”, señala.

A Alien Peiper se le puede encontrar en YouTube y Spotify, que es donde mueve su propuesta musical.

“De este tercer disco llevo grabadas 7 canciones, estoy por grabar tres más y me faltan tres por hacer, serán 13 en total. Este disco muestra otra versión de mí y aparte tiene más ritmo, tiene rock, reggae, reggaetón, trap, tiene mucha variación musical. Mi carrera la muevo en YouTube y Spotify, ahí está toda mi música, hay temas para todos, para cuando andan enamorados o cuando sientan que el mundo no los quiere, todo lo van a encontrar ahí. Son letras que te dicen algo, antes de mover las caderas, movamos un poco la mente”, afirma.

El joven mazatleco realiza sus grabaciones en el estudio Reptilian Faders Productions, donde como él dice, ahí nace la magia.

“Todos debemos luchar por lo que queremos con la conciencia de que a lo mejor no se da, pero nos debe quedar la satisfacción de que hicimos nuestro mejor esfuerzo. Y si se va dando es cuestión de picar piedra, nadie va a llegar a descubrirnos, hay que estar trabajando para que la magia suceda. Hay que hacer las cosas con amor, tener mucha fe, creer y luchar hasta el final por nuestros sueños”, señala.

Ha participado en varios eventos de poesía. Foto: Cortesía | Francisco Daniel

En la poesía

En el 2014 Francisco Daniel ganó un concurso de poesía que se realizó en el evento de Juegos Florales de la Universidad Autónoma de Occidente. Y aunque nunca había vuelto a escribir más que canciones, este 2023 retomó su andar poético.

“Actualmente estoy en el Museo de Arte en un taller de literatura y también vamos a sacar una antología en conjunto entre varios escritores de aquí, están buenos los poemas que cada quien trae. Somos poetas que apenas vamos comenzando, de corta trayectoria, el libro ya está formado, ahorita estamos buscando lo que es la imprenta, para poder sacarlo, somos alrededor de ocho escritores los que participamos en la antología”, explica.

Más que buscar enfocarse en el rap o en la poesía, lo que al joven mazatleco le gusta es poder expresarse a través de las letras, ya sea con música o en los libros.

“A mí me gusta expresarme, ya sea en el rap o en la poesía, ya después de sacar discos, si veo que no pasa gran cosa con mi carrera, no importa, porque yo disfruto expresarme y seguiré escribiendo. Si mi constancia y mi trabajo me llevan a hacerme un lugar en la música a nivel municipal, estatal, nacional o internacional, está bien, pero si no, no pasa nada, porque yo quiero expresarme, sentarme a escribir, ya sea rap o poesía, el punto es que yo me sienta contento conmigo mismo”, resalta.

Foto: Cortesía | Francisco Daniel

La maestra y poeta María Muñiz es la que lo va guiando en el proceso de la escritura, a través del taller que toma en el Museo de Arte.

“Como escritor, me gusta mucho el sentimentalismo, soy muy sensible, me gusta hablar de eso en mis poemas. A mí me gusta la poesía que me haga sentir algo, no me llama tanto la atención lo que es intelectual, porque a veces siento que está vacía, me gusta que se me enchine la piel cuando leo algo y eso es lo que yo trato de escribir”, señala.

Dato

2014 fue el año en que Francisco Daniel ganó un concurso de poesía que realizó la Universidad Autónoma de Occidente

10 años de carrera lleva el mazatleco Francisco Daniel, tiempo durante el cual ha grabado dos discos y este 2023 está por terminar su tercer material.