Alejandro Speitzer lamenta la violencia que se vive en Sinaloa

El actor Alejandro Speitzer manifestó su preocupación por la ola de violencia que se vive en Culiacán, Sinaloa, de donde es originario.

“Es muy delicado y triste, yo me aferro a la idea de que somos más los buenos y eso es lo que sigo creyendo, creo que podemos enaltecer nuestro estado y sepan todo lo bonito que pasa ahí y no por unos cuántos vamos a empañarlo”, aseguró.

El actor desfiló por la alfombra roja del estreno de la cinta “Pimpinero: sangre y gasolina”, como parte de las actividades de la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde envió un mensaje a sus paisanos: “Desde aquí les mando la mejor de las vibras y me siento orgulloso de ser sinaloense, ver la resiliencia que tienen y el esfuerzo que hacen por salir adelante”.

Gossip Llega a la FICM “Un cuento de pescadores”, película basada en una leyenda purépecha

En “Pimpinero”, Speitzer da vida a “Juan”, el menor de tres hermanos, “Ulises”, interpretado por Alberto Guerra y “Moisés”, encarnado por el cantante Juanes, en su debut en la actuación.

“Trabajar con Juanes ha sido uno de los regalos más lindos que he tenido a lo largo de mi carrera sobre todo porque soy fan de él, crecí escuchando su música, llorándola, bailándola. Es hermoso cuando descubres que el ser humano es mucho más grande que el artista, me llevo un gran amigo”.

Sacude al público

Andrés Baiz, quien ha estado al frente de proyectos como “Narcos”, “Narcos México” y recientemente “Griselda”, presentó la película en conferencia previa a la alfombra roja.

Puede interesarte: Alfonso Cuarón llega a la FICM de carrera para presentar “Charles, vivo o muerto”, de Alain Tanner

“Estaba grabando ‘Narcos’ en el 2014, en La Guajira en Colombia, y de repente pasó una hilera de vehículos cargados con recipientes de gasolina, me causó tanto impacto que pregunté a un amigo de la región y me comentó que era la ‘Caravana de la muerte’, que son conductores que traen gasolina de Venezuela a Colombia por caminos clandestinos y la venden, esa imagen fue la génesis de la cinta”, indicó el director.

Respecto al elenco, Baiz aseguró que, el primer actor en ser contratado fue Alberto Guerra, debido a que recién había trabajado con él en “Griselda”; buscó a más de 200 actores colombianos para encarnar al hermano menor, pero se sorprendió del talento del mexicano Speitzer. Finalmente, con Juanes encontró todo lo que buscaba para dar vida al hermano mayor.

“Se me apareció una foto de Juanes en Internet, me encantó su look, me impactó, tomé ese riesgo, lo contacté, no lo conocía, le dije que quería que participara en ‘Pimpinero’, pero no quería su música, ni que fuera un cameo, sino un papel, no es el principal, pero tampoco es un papel que sale en una escena solamente.

“Él me dijo que siempre había tenido el deseo de actuar y fue como se salió de su zona de confort, tomó ese riesgo y me gustan estos cast diferentes y únicos”, mencionó Baiz, quien describió al cantante como generoso, humilde y que llegó muy preparado.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El filme narra la historia de tres hermanos que se dedican a ser “pimpineros”, término que hace referencia a quienes transportan gasolina ilegal. Sin embargo, a pesar de estar inspirada en una problemática social actual, la historia es totalmente ficción.

“Cuando me preguntan a qué me dedico, siempre digo que humanizo criminales porque lo he hecho con ‘Satanás’ (la película de 2007 protagonizada por Damián Alcázar), ‘Narcos’, ‘Griselda’, siempre me ha tocado explorar la naturaleza humana y tratar de representar esos grises que tenemos todos, me gusta sacudir al público”, comentó el director. La película llegará a Prime Video a finales de año.