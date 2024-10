El Potrillo recupera el legado musical de su padre, Vicente Fernández

A poco menos de tres años de la muerte de Vicente Fernández, el 12 de diciembre de 2021, su hijo, Alejandro Fernández, inicia una nueva etapa musical al recuperar temas clásicos de su padre.

“Mi padre me enseñó muchas cosas en la vida, me enseñó a montar a caballo, me enseñó a portar un traje de charro, a cantar la música mexicana desde el pecho, el amor al público y al escenario. Pero lo mejor que me enseñó mi padre fue que yo, como buen mexicano… No Me Sé Rajar”, compartió el cantante en su cuenta de Instagram.

La nueva versión de "No me sé rajar", que se estrenará el próximo jueves, la produjo Eden Muñoz, otro exponente de la música regional mexicana.

El homenaje a Vicente Fernández inició con el concepto "De Rey A Rey", un show que presentará este fin de semana en la Plaza de Toros México y en Estados Unidos el año entrante.

“Será una noche mágica, donde la tradición y el legado de la música ranchera vibrarán en cada rincón del escenario y se escucharán nuestras voces hasta el cielo”, fue el mensaje que el cantante de 53 años escribió, acompañado de un video en el que se observan grabaciones de su infancia y de su juventud, cantando al lado de "Chente".

“Este homenaje no se trata de mí, hoy se trata de México, de Vicente Fernández en mi voz y en la tuya, para que juntos cantemos esas canciones que son nuestro patrimonio”, escribió Alejandro Fernández.

Asimismo, resaltó la herencia que le dejó su padre, no solamente en su carrera musical, que comenzó formalmente en 1992 con su álbum homónimo.

En otra publicación, el cantante de “Me dediqué a perderte” y “Como quien pierde una estrella” compartió las nuevas fechas de la gira “De Rey a Rey”. Éstas iniciarán el 10 de mayo de 2025 en Seattle, Washington, después, en el mismo mes recorrerá el estado de California y en junio Texas y otras ciudades. Finalmente, la gira terminará en septiembre, con un show en San Diego, California.