Al estilo mariachi, Adrián Varela conquista fronteras con su nuevo estreno

Culiacán, Sin.- Con más de 30 años en la carrera artista, el cantautor sinaloense Adrián Varela, ahora llega con nueva música en la que experimenta con fusiones y temas en otros idiomas, mezclando además el mariachi.

“Lo más reciente es mi nuevo álbum que es un material con mariachi, también hay una rola que trae ritmos latinos que es una bachata ranchera y es un álbum que hice con todo mi corazón son rolas originales de mi autoría, lo produjo Panchin Carrillo que es director musical de Reyli Barba, y lo grabamos en México”, nos platicó el cantante en entrevista para El Sol de Sinaloa.

También podría interesarte: Autenticidad e Innovación: El Sello de Antonin Padilla y La Instruxion

Con mariachi

El cantante culiacanense explicó que siempre le ha gustado cantar con mariachi, “es una pasión que mucha gente no me conoció cuando estuve en estos programas de tele pero a mí me encanta cantar con mariachi, es una música que me prende que me saca unas cosas que yo nunca he ensayado ósea que me salen del alma”.

“Yo conecto mucho con Lola Beltrán, Pedro Infante, me encantan son de mis artistas favoritos y un tema que yo siempre he cantado con mariachi es Cucurrucucu paloma es algo que yo tenía por ahí siempre latente, aunque en mis presentaciones nos aventamos con mariachi y se lo quiero mostrar a la gente”, agregó.

Adrián explicó que este material es tipo un EP pues cuenta con siete temas, todos inéditos y de su autoría, un álbum que está estrenando en todas las plataformas, junto con un video del primer sencillo que lleva el mismo nombre “Mi buen mezcal”.

El primer sencillo

Durante la plática Varela adelantó que su primer sencillo “Mi buen mezcal”, lo presentará este próximo 7 de junio en Oaxaca, “esta canción la escribí en Oaxaca, estaba en la ruta del mezcal, y no habla nada más del mezcal sino además de esa cualidad que tenemos los mexicanos de darle la vuelta a la tortilla, es decir, nuestras tristezas nosotros las cantamos y las bailamos y eso nos hace un pueblo resiliente, que no solo resistimos todo si no, lo superamos y lo llevamos al siguiente nivel.”

Este sencillo viene además acompañado de un video, “Este también lo grabe en Oaxaca caminando entre magueyes, fue un poco cansado de repente, pero valió la pena es un trabajo muy padre donde estoy buscando a mis mariachis, los encuentro y los invito a tomar mezcal y a cantar este homenaje a las mexicanas y mexicanos”, compartió.

“Que tú me quieres a mí”, “Regresa por favor” y “Amor en la eternidad” son unos de los temas de este álbum, de los cuales este último lo definió como una canción muy especial, “Este tema yo se lo escribí a mi amiga Dulce Palazuelos quien el año pasado tras un lamentable secuestro perdió a su hijo y mi manera de reconfortar a ella y a todas las madres que buscan a sus hijos o los perdieron por este tipo de circunstancias es un canto a ese amor que trasciende más allá de la muerte y esa canción en particular viene una versión no solo en español, si no en inglés, italiano y francés”, destacó el multifacético cantante.

Sobre el interpretar temas en otros idiomas el talentoso sinaloense comentó, “me sentí muy bien, estoy estudiando en francés y fue una idea cantar con mariachi en otros idiomas, pues sabemos que en otros lugares como Europa les encanta nuestra música mexicana”. También explicó que, “Que tú me quieres a mí”, será una canción muy de fiesta, tipo bachata ranchera.

Para concluir Varela habló sobre las fusiones de género musicalmente hablando a lo que comentó, “Creo que es algo natural en la música, me parece parte de los procesos naturales de la creación musical hay música que me gusta más que otras, pero bueno la música es nuestro lenguaje universal y es la que nos conecta, aunque no hablemos el mismo idioma, así que es una bendición en la humanidad la música”, concluyó.

Más de Adrián

Adrián Varela estuvo en la cuarta generación de “La Academia”, ahora el cantante sigue trabajando duro por sus sueños y con grandes resultados así como constante crecimiento, el cantautor sinaloense recibió un galardón especial por su trayectoria en los Premios Monster Music Awards, donde fue nominado como Mejor Artista Mainstream, que se llevaron a cabo recientemente en la Ciudad de México.