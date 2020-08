Aída Cuevas festeja 45 años de carrera

La cantante Aída Cuevas, festeja este 2020 una trayectoria de 45 años pisando escenarios y grabando canciones. La celebración la hace entregándose a su público a través de un curso transmitido en la plataforma CompaSStage titulado Interpretación, tradición y raíces, en el que compartirá los conocimientos que la han llevado a ser uno de los referentes más importantes de la música ranchera.

“Son 10 bloques de 10 a 12 minutos, en cada uno hablaremos de la voz, el ritmo… les puedo hablar de cómo hacer el falsete, de cómo moverse en el escenario… empezamos el 1 de septiembre. Hablando en mi caso particular creo que es muy importante que las nuevas generaciones busquen, quieran y sepan más de la música ranchera”, dijo Cuevas en entrevista telefónica.

Las clases que ofrecerá fueron grabadas previamente y quien se inscriba, tendrá la oportunidad de acceder a ellas las veces que lo requiera durante un año. Posteriormente, otros artistas se sumarán a este proyecto, el siguiente será Armando Manzanero con el curso Composición musical, seguido de Susana Zabaleta con, Detrás de la voz. Un porcentaje de las ventas por público inscrito a esta primera etapa de cursos será donado a Mangos Music Foundation, que acerca a niños y adolescentes con menores oportunidades, a la educación musical.

Aprovechando las ventajas que las plataformas online ofrecen a los artistas para acercarse con su público, la cantante prepara un concierto virtual, que se llevará a cabo el día 3 de octubre desde el Auditorio Nacional, de esta manera, cuevas conmemora la fecha oficial en la que arrancó su carrera de forma profesional, el año de 1975.

“Esta es una celebración de verdad, lo digo con todo el orgullo, porque pocas cantantes de música ranchera han durado tantos años ya sea por qué mueren jóvenes o porque se retiran, entonces para mí es un logro impresionante porque además he hecho en la vida lo que me ha gustado que es cantar y podérselo regalar al público me pone muy muy contenta”, comentó Cuevas.

Antes de que esa fecha llegue, el público puede ya disfrutar del álbum número 40 en la carrera de la cantante, “Se llama Antología de la música mexicana, son canciones tradicionales mexicanas, hago un dueto con Lucha Reyes, la pionera de nuestra música y está muy bonito. Ahorita por lo de la pandemia sólo está disponible en plataformas, pero yo espero que para el mes de octubre o noviembre ya lo tengamos físico”

Los festejos no terminan ahí, Aida Cuevas lleva 4 años de acercamiento digital con su público a través de redes sociales en una serie de pláticas que llevan por título, Martes de anécdotas en las que comparte aspectos importantes de su vida y carrera para generar mayor conexión con sus fanáticos.

“Ya cumplimos 70 programas en los que hemos llegado a lugares que jamás me hubiera imaginado. Estoy muy contenta de seguir difundiendo mi música, ahora que está la pandemia para mí ha sido sensacional poder estar preparando mis programas para llevarle una nueva anécdota al público”, puntualizó la artista.