Adiós a William Friedkin, el elegante transgresor del cine

Un director de un oficio innegable, elegante transgresor, adelantado a su tiempo y dispuesto a rebelarse al cánon de los géneros es como describe a William Friedkin, el cineasta estadounidense que falleció este lunes, a los 87 años de edad.

Conocido por cintas como Contacto en Francia (1972) y El Exorcista (1973) murió en Los Ángeles, California. De acuerdo con la agencia EFE, la noticia fue confirmada por el decano de la Universidad de Chapman, Stephen Galloway, amigo de la ahora viuda, la productora Sherry Lansing.

Recomendado para ti: Michelle Garza Cervera volvió realidad su sueño de infancia: Huesera fue su debut de oro en el cine





“Son varias cosas (que conforman el legado que deja Friedkin), lo primero es el hecho de que es un director que pertenece a una generación que dentro de la misma industria mainstream, hollywoodense, se atrevía a proponer”, afirmó en entrevista el crítico de cine Gerardo Gil Ballesteros.

“Es evidente que el cine de horror es un antes y un después con El Exorcista porque es una película que no sólo es cine de horror, sino también es una película del género religioso, si se analiza la historia, hay una reflexión moral en torno a los personajes y por qué sucede lo que sucede”, agregó el experto.

Friedkin nació en Chicago, un 29 de agosto de 1935. En sus cuatro décadas de trayectoria sumó más de 40 créditos cinematográficos y televisivos, así como 22 premios internacionales, entre ellos un Premio Oscar a Mejor Director por el filme Contacto en Francia.

Este proyecto, escrito por Ernest Tidyman y Robin Moore fue nominado a ocho premios de la Academia, consiguiendo cinco estatuillas.

“Es una película elegante y muy diferente en cuanto a ese cine de suspenso y lo que hacía la gran industria en ese momento, obviando a Hitchcock dentro de la cuestión de género, pero creo que también William tuvo un asunto en su carrera muy interesante y es el hecho que hizo dos grandes obras de manera prematura”, expresó Gil Ballesteros.

Antes de comenzar en los géneros de terror, suspenso y thriller policíaco, Friedkin se desarrolló como documentalista. En 1962 comenzó a trabajar con el proyecto The People vs Paul Crump y para 1965 estrenó The Bold Men, ese mismo año participó en un capítulo de la serie de televisión La Hora de Alfred Hitchcock. En 1967 llegó su ópera prima Buenos Tiempos, le siguieron La noche del escándalo Minsky’s (1968) y Los Chicos de la Banda (1970), éste último de temática LGBT+.

“Al final, la película (Los Chicos de la Banda) es adelantada a su tiempo, hoy con todo este avance social en torno a la igualdad, revaloramos la película, en su momento fue importante, pero creo que fue más discreta para lo que estaba abordando.

“Sin lugar a dudas, Friedkin era un absoluto transgresor, un tipo que veía mucho más allá y claro ejemplo es Los Chicos de la Banda, creo que pudo haber tenido mucho mayor impacto en una sociedad que tuviera otro discurso, pero sin lugar a dudas hoy es revalorada”, comentó Gil.

En 1973 llegó uno de sus más grandes éxitos, El Exorcista, escrita por William Peter Blatty y protagonizada por Ellen Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair y Lee J. Cobb.

El mayor robo del siglo (1978), A la Caza (1980), Vivir y Morir en Los Ángeles (1985), Grupo Antiterrorista (1986), La tutora (1990) y Reglas de compromiso (2000) marcaron parte de su acervo.

Celebridades Michelle Garza Cervera volvió realidad su sueño de infancia: Huesera fue su debut de oro en el cine





“Era un director que hacía bien las cosas, pero no había dado como el golpe artístico. Llegan estas dos películas (Contacto en Francia y El Exorcista) y, al final, es prematuro porque se dice que después, lo que él hizo no tuvo el mismo nivel con excepción de Vivir y Morir en Los Ángeles (1985,) la crítica fue muy injusta con esa película al principio y hoy se ha revalorado en el cine de género con el tono policiaco”, comentó el especialista.

En 2013, con su filme Carga maldita, Friedkin inauguró el festival de cine de Venecia y en ese mismo año recibió el León de Oro, como homenaje a su amplia trayectoria.

Este año, Friedkin dirigió su última cinta, que lleva por título The Caine Mutiny Court-Martial, misma que se estrenará en la edición número 80 del Festival de Cine de Venecia, fuera de competencia, en el rubro de ficción. El evento se llevará a cabo del 30 de agosto al 9 de septiembre.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo





La película, escrita por Herman Wouk, cuenta con las participaciones de actores como Kiefer Sutherland, Jason Clarke, Jake Lacy, Monica Raymund, Lance Reddick, entre otros.

En cuanto al ámbito personal, Friedkin contrajo matrimonio en cuatro ocasiones. Jeanne Moreau (1977), Lesley-Anne Down (1982), Kelly Lange (1987) y Sherry Lansing (1991). Tuvo dos hijos: Jackson y Cedric.