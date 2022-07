A José Mrochek la música lo hace volar y llegar lejos

Su sueño era volar por diferentes latitudes, ser un piloto profesional, pero el miedo de su padre, así como diversos accidentes reportados en la escuela de aviación de Bolivia, hicieron que los objetivos de vida de José Mrochek cambiaran.

Una de las disciplinas en las que descubrió que podía mezclar su amor por los aviones y su pasión por compartir mensajes, es la música; por ello, el artista boliviano se enfocó en emprender su carrera como cantante y, para 2009, fundó su concepto musical Aviónica.

Te puede interesar: V**gra Boys no hacen “música para gente bonita”

Gossip ¡Valientes y poderosas! Gloria Trevi y Mónica Naranjo se lucen ante 17 mil fans

“Mi papá tenía un trauma con los aviones y yo quise entrar a la escuela de aviación, pero me dijo que era lo último que iba a hacer, así que eso fue definitivamente un ¡no!

“Luego de un tiempo, estaba leyendo un artículo en el periódico donde hablaba de un accidente aéreo en Bolivia, la aviónica del avión dejó de funcionar, o sea la parte electrónica, de ahí me surgió la inspiración para el nombre de mi banda e integraba todo lo que yo era en ese momento”, afirmó Mrochek en entrevista.

Su concepto ha dado frutos desde entonces. Actualmente promociona su segundo álbum discográfico titulado Lo mejor que me pasó, mismo que aborda diferentes situaciones personales en las que experimentó sentimientos como la depresión, la ansiedad y la soledad.

“Ahorita estoy mucho mejor y pasando a mejores cosas. En su momento no sólo fue una ruptura amorosa, pasaron muchas cosas en mi vida personal que fueron muy difíciles; ahorita estoy bien y feliz de tener este material, no creo que haya valido la pena que me hayan roto el corazón para hacerlo, pero al menos tengo este disco y esa conexión con los fans”, dijo.

Comentó que su música ayuda a otras personas a sobrellevar los malos momentos, pero para lograr eso, Mrochek ha tenido que acudir con especialistas para mantener su propio equilibrio emocional.

Gossip Los Vikingos del Norte quiere imponer un nuevo estilo musical, el mash up

“He estado solo mucho tiempo, antes tenía a mis papás, me acercaba a ellos, ahora no están, sí me he sentido muy solo, pero sigo en esa búsqueda de estabilidad, espero formar una familia nueva, he leído libros de autoayuda, he hablado con una psicóloga; lo más importante siempre es tener un orden".

“Yo creo que el tiempo ayuda en realidad, más que si escribes o no canciones sino el hecho de tener un norte y una visión al futuro, eso te mantiene enfocado, el momento en sí la tristeza o depresión, la música no ayuda en eso, al menos a mí no, suena bonito decir lo contrario, pero para mí no es así”, dijo.

El material fue grabado el año pasado, los once temas fueron seleccionados de una lista de 50 canciones escritas en la pandemia, dijo el boliviano.

Éste ya está disponible en plataformas, al igual que su disco debut titulado California (2013).

“Estoy tratando de encontrarme a mí mismo y ver cómo pertenezco a la sociedad ahora; ha cambiado mucho mi vida estos últimos dos años, todos estamos tratando de encontrar esa nueva realidad, con la música.

“Si tengo ganas de escribir sobre mi depresión, lo hablo, si quieres decirle: ‘te amo’ a alguien, ¡hazlo! Tengo esa sensación de que las cosas hay que hacerlas hoy porque no sabes qué va a pasar mañana”, sostuvo.