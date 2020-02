A Guadalupe Pineda le falta hacer jazz

Han sido ya 45 años de presentaciones, discos, colaboraciones con grandes de la música, premios y, a pesar del largo trayecto recorrido, Guadalupe Pineda sigue prefiriendo su disco Te amo, en la que incluye la versión del tema Yolanda de Pablo Milanés, como su trabajo preferido.

"Tengo una debilidad por ese disco porque me permitió continuar mi carrera después de 10 años de tocar puertas, pero no nada más eso, sino que de pronto de ese disco se vendieron millones de copias y me llevó de los pequeños foros estudiantiles a los grandes foros", relata Pineda en entrevista con El Sol de México.

Pineda sabe muy bien qué géneros domina, y en su amplia trayectoria considera que lo único que le falta hacer es un disco de jazz, "me gusta mucho y hay quien me dice que debería de hacer un disco de jazz, eso me da un poquito de miedo pero ya hice algo cuando Eugenio Toussaint fue productor de mi álbum Un mundo de arrullos, hay un toquecito de jazz, pero definitivamente lo mío es el bolero, la canción mexicana, la trova y el canto latinoamericano".

Originaria de una época en la que la música era un arma de lucha, la cantante considera que la música actual mantiene una característica revolucionaria a su manera. "Sigue habiendo foros estudiantiles donde hay participaciones importantes, antes mi generación se unía al apoyo contra las dictaduras, ahora los temas quizá son de la cuestión ecológica del calentamiento global, apoyar a la mujer, que acaben cosas que no deberían existir, yo creo que seguirán habiendo voces".

Entre las voces que la inspiraron a ella está la de Mercedes Sosa, a quien considera su "mamá musical, me arropó y nos hicimos grandes amigas en sus últimos años, me invitó a cantar en Buenos Aires, Nueva York, Chicago y Guadalajara, nos telefoneábamos ella en Buenos Aires y yo acá", recuerda y ahora ella espera poder inspirar el camino de muchas más mujeres. " Ayer una niña de siete años me reconoció en la calle y me dijo que estaba cantando una canción mía y me encanta, espero que deje yo huella", comenta.

La cantante de trova, llega al Auditorio Nacional el próximo 16 de febrero al lado del Consorcio, tras prometerse festejar sus años de trayectoria artística "cantando en todos los lugares que se pueda y las veces que se puedan, estoy muy agradecida con la vida", explica.