A Darío Yazbek le gustaría ver protagonistas de la comunidad LGBT+

A pesar de que la diversidad sexual ha sido fundamental dentro de las nuevas producciones audiovisuales, el actor Darío Yazbek asegura que aún se necesita mucho más impulso a contenidos con temática LGBT+, alejados de los estereotipos y que sean protagonizados por los mismos integrantes de la comunidad.

En la ficción, Yazbek ha dado vida a dos personajes icónicos, el primero en La casa de las flores, su personaje Julián de la Mora mantenía una relación con Diego Olvera (Juan Pablo Medina) y para Now and Then, su papel de Pedro Cruz, que lo comparte con José María Yazpik en la etapa adulta, explora la bisexualidad.

Ambos roles le han dejado grandes enseñanzas, pero, sobre todo, empatía, por lo que, ahora busca promover esa tolerancia a todo el público, a través de su trabajo.

“Yo creo que ha mejorado muchísimo en los últimos años la parte de la visibilidad, me acuerdo de otras producciones cuando era más joven que no había esa inclusión y si lo incluían ese era el tema central, sobre todo cómo se rodeaban y trataban los personajes LGBT+.

“Creo que sí era un tratamiento más de verlos como extraños y ver su sufrimiento, pero aún siento que falta mucho, en ese sentido se puede trabajar más, me gustaría ver producciones hechas por miembros de la comunidad LGBT, que no necesariamente sean las clásicas, ver perspectivas distintas y falta recorrer aún ese camino, pero creo que la representación ha sido muy importante para mínimo tener la discusión sobre la mesa”, afirmó Yazbek en entrevista.

Consciente de su poder para influenciar en las nuevas generaciones a través de sus actuaciones, el artista de 32 años selecciona muy bien los proyectos en los que quiere estar, aquellos que dejen algún mensaje a la audiencia.

Ejemplo de ello es su próxima cinta de comedia titulada El buen salvaje, donde dará vida a Don Chelo. La historia aborda la relación que existe entre México y Estados Unidos, cómo vemos a los americanos y cómo ellos nos ven a nosotros, involucra también la imagen que los capitalinos tienen de la gente de provincia.

“Es una conversación interesante que debemos de tener, sobre todo por cómo se entienden diferentes fenómenos como el narco, la violencia y otros temas desde el punto de vista de los habitantes de una ciudad.

“Luego ves producciones que ni siquiera han ido de los lugares de los que están hablando o retratando, quedándose con una imagen diferente, cuando la realidad no es así, mucho de eso se habla en la película”, expresó el novio de Camila Valero.

La comedia está dirigida por Santiago Mohar y cuenta con las participaciones de Manuel García-Rulfo, Naian González Norvind, Alejandro Edda, Aldo Escalante y Andrew Leland Rogers.

Aún no se tiene fecha oficial de estreno ya que el producto está en posproducción.

Por el momento, Yazbek participa en Now and Then, un thriller de ocho episodios que llegará a su final el próximo viernes y plasma la vida de cinco jóvenes luego de dos décadas y un deceso en común.

“Mi personaje (Pedro) es el que viene de fuera, que no pertenece al entorno del grupo de amigos, siempre anda rondando la situación, a pesar de que hay cariño, en él hay una dinámica de poder, de trabajo, una diferencia de capital económico donde hablas de que hay varias situaciones en las que él se siente fuera, en comparación con el resto del grupo”, dijo.

La serie estrenó el 20 de mayo, por Apple Tv y cuenta con las actuaciones de Manolo Cardona, Marina de Tavira, Rosie Pérez, Maribel Verdú, Soledad Villamil, Željko Ivanek, entre otros.