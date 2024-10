Turistas de crucero dejan a Mazatlán 8.5 millones de pesos de derrama económica

Mazatlán, Sin.- El 70 por ciento de los más de 6 mil visitantes de cruceros que llegaron este martes a Mazatlán a bordo de dos embarcaciones, bajaron a disfrutar de los atractivos del puerto, dando un empujón grande a la economía, reveló Ricardo Velarde Cárdenas.

El encargado de la Secretaría de Turismo en Sinaloa calculó que el doble arribo del Navigator of the Seas y el Radiance of the Seas dejó una derrama económica de 8.5 millones de pesos en el destino.

También puedes leer: Entre la ola de violencia, muere la vida nocturna en Culiacán y deja a miles sin trabajo

“Estamos muy contentos con el arribo de los dos cruceros que tuvo el puerto de Mazatlán hoy, de la línea Royal Caribbean, que nos deja una derrama aproximada de 8 millones y medio y que están visitando los diferentes atractivos turísticos del puerto, así como los nuevos atractivos que se han venido desarrollando, sobre todo que se ha mantenido la afluencia del porcentaje que baja del barco, que es aproximadamente un 70 por ciento”, dijo.

Indicó que es una excelente noticia y viene a reafirmar que las navieras mantienen la programación de arribos de cruceros, sin dejar de mencionar que el porcentaje de pasajeros, incluso tripulantes que bajan al puerto, se mantiene.

Comentó además que se trabajará de la mano de los diferentes actores y por supuesto las navieras, para que los resultados se sigan dando en esta materia tan importante para el puerto, que son los cruceros turísticos en Mazatlán.

Entre esos atractivos, Velarde Cárdenas mencionó al Gran Acuario Mar de Cortés y más recientemente el Museo Nacional de la Ballena, y otros muchos que resultan muy llamativos tanto para quienes nos visitan por primera vez, como para quienes ya habían estado en el puerto.

Mazatlán ofrece a los turistas extranjeros la belleza de las playas y por supuesto el Centro Histórico, la Zona Dorada y su gastronomía, muy gustado todo por el turismo tanto nacional como extranjero.

El funcionario estatal señaló que en lo que va del año han arribado 75 embarcaciones con 308 mil 115 pasajeros y 103 mil 537 tripulantes.