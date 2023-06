Tren Interurbano estará listo en marzo del 2024: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró durante su conferencia matutina de este lunes que el Tren Interurbano México-Toluca será inaugurado en una primera etapa hasta Lerma, antes de qué concluya la gestión del gobernador Alfredo del Mazo, es decir antes del 4 de octubre de este año.

Al hablar del impulso a las obras de transporte público en apoyo de la población del Estado de México y el área conurbada, el mandatario federal agregó que el Tren México-Toluca estará inaugurado y completamente en operación en marzo del 2024.

Te recomendamos: En un año nos vamos a estar subiendo al Tren México-Toluca, asegura AMLO

Avanza construcción de trolebús en Valle de Chalco

Asimismo, dijo que se está construyendo un trolebús del Valle de Chalco a Santa Martha, Acatitla, con una conexión de la Ciudad de México y con una ampliación del Metro que se lleva a cabo en esa zona.

Subrayó que eso va ayudar a que la gente invierta menos tiempo en sus traslados al trabajo y destacó que ya se amplió la carretera Mexico-Pachuca y qu en marzo, a más tardar, se concluirá la conexión del Tren Suburbano de Buenavista al Aeropuerto Felipe Ángeles.

Dijo que todos esos proyectos de transporte público se van a consolidar y aseguró que la virtual gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, va a ayudar para esto.





Metrópoli Sheinbaum supervisa trabajos en Línea 1 del Metro y Tren México-Toluca

Delfina apoyará a mejorar el sistema de salud

Asimismo, el presidente López Obrador expresó que se tienen que poner de acuerdo con la maestra Delfina Gómez para mejorar el Sistema de Salud Pública del Estado de México:

“Vamos a unirnos para qué se aplique el programa IMSS-Bienestar en todo el Estado de México, esto es para mejorar las instalaciones hospitalarias de primero, segundo y tercer nivel de atención, equiparlas, que no falten los médicos, que no falten los especialistas, que no falten las medicinas”.

Subrayó que se tiene el compromiso de basificar en todo el Estado de México y en todo el país, a todos los trabajadores de la salud.

“Porque es el estado que tiene mayor población, es como una república en formación Estamos hablando de 16 millones de habitantes en el Estado de México. Entonces por eso mismo, porcentualmente, hay más pobreza en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, pero el número de pobres, porque es mayor la población del Estado de México, es donde más hay población pobre y ahí es donde estamos invirtiendo más los programas de Bienestar y lo vamos a seguir haciendo con la maestra (Delfina Gómez) y si ella fue secretaria de Educación, pues vamos a impulsar mucho la educación pública”, puntualizó.

El presidente López Obrador aprovechó para defender a la maestra Delfina Gómez de quién dijo que es un ejemplo a seguir y es una persona honesta, pero se hizo una campaña en su contra de un supuesto mal manejo en nómina, lo cual aseveró que fueron puras mentiras, “es una mujer incorruptible”.

Sostuvo que la maestra inició dando clases en comunidades y posteriormente se le invitó a participar en política. Dijo que hacen falta mandatarios honestos como ella.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, afirmó que Gómez va a hacer un buen gobierno en el Estado de México.