Tras reapertura turística, suma Mazatlán 11 mil 583 visitantes

Mazatlán, Sin.- A cinco días de que Mazatlán reabrió nuevamente las puertas al turismo, han llegado al destino 11 mil 583 visitantes y se generó una derrama económica de 21 millones de pesos.

El secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, David González Torrentera, explicó que durante el fin de semana se alcanzó una ocupación hotelera del 22%.

Manifestó que el 50% de los turistas llegaron vía carretera, principalmente de estados que integran el Corredor Económico del Norte.

Por su parte, el director de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, Julio Birrueta, señaló que el fin de semana los centros de hospedaje de la Zona Dorada registraron una ocupación del 25%.

Detalló que el turismo que llega es vía carretera, proveniente principalmente de los estados que forman el Corredor Económico del Norte, así como municipios de Sinaloa y también provenientes de Guadalajara, quienes en su mayoría contaban con una reservación previa.









Lo que queremos nosotros es que de manera paulatina se vaya reactivando, no estamos esperando, ni queremos grandes porcentajes todavía de ocupación, porque tenemos que ir midiendo con toda la cuestión operativa local. Que no se desborden los transportes, que no se desborden los comercios, tenemos que ir de manera muy controlada David González Torrentera









En los primeros cinco días de reapertura turística se ha generado en Mazatlán una derrama económica de 21 millones de pesos y hoteles estuvieron al 22% este fin de semana.

























