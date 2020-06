Situación crítica para constructores del sur de Sinaloa

Mazatlán, Sin.- El valor de la producción en la industria de la construcción de Sinaloa registró una caída del 5.0% en el primer trimestre del 2020, en comparación con el mismo periodo del 2019.

De acuerdo con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, el estado ocupó la posición 20 a nivel nacional con una participación del 2.1%.

También se informó que el valor de la construcción llegó a los 2 mil 236 millones de pesos, del cual 2.3% fue generado por agua, riego y saneamiento, 1.3% en electricidad y comunicaciones, 61.3% en edificación, 17% en otras construcciones y 18% en transporte y urbanización.

Por su parte, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación sur, Eleuterio Silva Trujillo, advirtió que el segundo semestre será muy complicado para el sector por la incertidumbre que existe a nivel mundial.

Nosotros seguimos apostándole y confiando en que el gobernador Quirino Ordaz empiece a reactivar la inversión en la obra pública para que allá un poco de movimiento con las empresas para que se dé un respiro a las empresas.

Insistió en que la emergencia sanitaria del Covid-19 mantiene en crisis al sector, ya que actualmente sólo el 20% de los 98 socios se encuentran ocupados en la ejecución de obra pública y la privada está prácticamente paralizada.

La situación es crítica para los constructores no tienen trabajo y es difícil mantener su plantilla laboral porque no tienes ingresos y tienes que seguir pagando nómina, impuestos, seguro social no para y los que tenían un poco de dinero debajo del colchón ya se quedaron sin nada. Silva Trujillo

Actualmente sólo el 20% de los 98 socios de la CMIC se encuentra con trabajo en la ejecución de obra pública.





