Situación crítica en Mazatlán: cerrarán 2,600 comercios

A pesar de que ya existe una reactivación económica en el comercio, sus inicios han sido críticos y difíciles, pues existen muchas familias que continúan sin percibir ingresos, manifestó Jesús Sandoval Gaxiola.

El presidente de la Cámara de Comercio en Mazatlán adelantó que pudieran ser alrededor de 2 mil 600 negocios de diferentes giros, de los 13 mil afiliados a la Canaco, los que ya no podrán abrir por las afectaciones de la pandemia, sin embargo, están haciendo un censo para tener el giro y la cantidad exacta.

Comentó que muchos locales de las plazas comerciales no podrán abrir porque no han podido pagar las rentas, pues ante sus cierres, dejaron de recibir ingresos y por lo tanto, no logran pagar los meses que se acumularon de renta, por lo que verán la manera de apoyar y buscar un convenio en esta situación.

Es muy difícil, a la reapertura, hablábamos de un 20% de negocios que no abrirían, pero muchos siguen cerrados. Tenemos problemas en las plazas, por las rentas que no se han pagado.

Sandoval Gaxiola

Sandoval Gaxiola destacó que a pesar de que el 95% de las unidades de negocio ya están abiertas en Mazatlán, la cámara gestiona con las autoridades estatales y municipales para la reapertura de los gimnasios, bares, casinos y centros nocturnos de la ciudad.

Señaló que este fin de semana, con el arribo de turistas regionales, se tuvo un ligero incremento en las ventas de los comercios organizados e hizo un llamado para que cumplan con todos los protocolos de sanidad para evitar sanciones.

Tuvimos un fin de semana muy concurrido, los hoteles tuvieron un ocupación entre un 15 al 25% y el 70% de los mazatlecos salieron a las playas al malecón por ello el llamado a no bajar la guardia y seguir cumpliendo con todas las medidas como la sana distancia y el uso de cubrebocas.

Sandoval Gaxiola

DATOS

13 mil negocios afiliados a la Canaco Mazatlán.

2,600 negocios de diferentes giros ya no abrirán en Mazatlán.









