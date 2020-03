Sin mejorar, ventas de pescado en Playa Norte

Mazatlán, Sin. - Hace algunos años los comerciantes de mariscos de Playa Norte esperaban con ansias que llegaran los viernes de Cuaresma, porque las personas acostumbraban comprar pescado, ahora dicen que son días "muertos", pues se quedan con la mayoría de su producto.

María del Rosario, presidenta de los vendedores, asegura que ni parece Cuaresma, por las pocas ventas que tienen, porque pescado sí hay, pero no compradores.

Foto: Carla González │ El Sol De Mazatlán





Ya va la segunda semana de Cuaresma y nada, el viernes estuvimos solos, nos fuimos sin ganar nada. No viene la gente, venían de Durango, de Culiacán, ahora no quieren venir, ni parece que es Cuaresma.

El viernes, de los 20 kilos que tenía, Jesús sólo logró vender seis. Recuerda que años atrás se les terminaba todo, pero la gente ya no compra como antes.





El sábado estuvo bien mal y el domingo igual, el viernes estuvo muy muerto, la gente ya no es como antes, tenía 20 kilos y nada más vendí seis, desde que inició la Cuaresma ha estado bien malo el comercio, hace tres años se acababa todo, muy poca gente viene y compra pescado

Jesús

Foto: Carla González │ El Sol De Mazatlán

A pesar de que manejan precios bajos, el pescado se vende muy poco, los fines de semana, que supuestamente son los mejores días para vender, se ven afectados por los eventos deportivos que tienen lugar en el Malecón.

Los días buenos aquí son los viernes, sábados y domingos y me cierran la calle, en la mañana es la venta, no haya nada, ya la gente come lo que quiera y lo que puede comprar, aquí le damos barato a la gente de aquí y a la de afuera

Precios por kilo

Cabrilla: 50 pesos

Mojarra: 50 pesos

Sierra: 60 pesos

Pargo: 70 pesos

Curvina: 80 pesos

Filete cochito: 80 pesos

Burro: 80 pesos

Foto: Carla González │ El Sol De Mazatlán









