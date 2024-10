Velocidad fuera de la pista: Sergio Pérez arranca una nueva aventura con Uber Eats

A Sergio Checo Pérez siempre lo ha movido la pasión por la velocidad, y ahora esa adrenalina la pueden experimentar sus seguidores gracias a su colaboración que arranca con Uber Eats, una alianza que permite a los aficionados sentir la emoción de la rapidez, pero esta vez al recibir sus pedidos de manera más ágil y eficiente.

¿Te imaginas pedirle avena a Checo Pérez? ¿O quizás una cerveza sin alcohol o aceite para el coche? Ahora eso es posible con Uber Eats. En esta estrategia el piloto mexicano se une a la plataforma para demostrar que casi, casi todo lo que anuncia también está disponible en la app.

Durante una charla, Checo cuenta cómo las aplicaciones móviles forman parte de su día a día y su conexión entre la tecnología y la simplicidad que le dan a sus momentos familiares.

“Hago campañas con diferentes marcas y la gran mayoría las tiene Uber Eats. Queda muy padre, porque con todas las marcas que estoy trabajando, que son muchísimas afortunadamente, ellos pueden tenerlas al alcance de tu mano”, comenta Checo al hablar sobre su colaboración.

“Me divierte mucho la idea de que todos los artículos que me gustan puedan encontrarse en la app, ¡hasta yo me sorprendí con la cantidad de productos que pueden solicitarse! Es un proyecto muy entretenido que refleja lo versátil que es la app en todo México. Si a mí me gusta de todo, Uber Eats lo tiene, o casi, casi”, dice con humor y confiesa ser un usuario habitual de la plataforma para pedir desde ingredientes para la cena hasta regalos de última hora o medicinas.

A lo largo de sus recesos en la temporada, cuando regresa a Jalisco, aprovecha para disfrutar de la familia y compartir con amigos: “La ocupo bastante cuando estoy en Guadalajara, en mi casa, para la cena, con amigos, la verdad sí. Puedes pedir de todo, casi, casi todo lo que me ves en la mano lo puedes pedir siempre”.

Gustos sencillos

A pesar de la sofisticación que implica ser piloto de Fórmula 1, Checo mantiene gustos simples, especialmente cuando se trata de comida.

“Me gustan mucho los tacos, pedir tacos por la noche, ver una película y pedimos hasta palomitas. Me gusta Red Bull y el tequila”, afirma entre risas.

Checo sueña con volver a ver a los aficionados mexicanos animándolo. Foto: Foto: Luis Garduño / ESTO

Todo esto, dice, lo puede tener gracias a la conveniencia de las aplicaciones de entrega a domicilio como Uber Eats que, además, pueden llevar a su casa no sólo alimentos, sino una variedad casi infinita de productos. No obstante, se describe como alguien no tan bueno para las reparaciones en casa, pero no duda en pedir lo necesario para que alguien más se encargue del trabajo.

Con el Gran Premio de México en el horizonte, Checo sueña con volver a ver a los aficionados mexicanos animándolo mientras compite en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Al hablar de lo que pediría si pudiera hacerlo a través de una aplicación, bromea:

En el Gran Premio de México lo que pediría es verme ganar, mi trofeo, pero es algo que aún Uber Eats no puede traer a tu casa

Para Checo, la tecnología es esencial no solo en su profesión, sino también en su vida personal. “Las apps facilitan mucho el día a día, especialmente en nuestro país, estás todo el tiempo metido en el tráfico y que desde la comodidad de tu casa puedas pedir es muy bueno”, asegura.

Al igual que una escudería de Fórmula 1, Uber Eats siempre está listo para responder con precisión a cualquier necesidad.

“Vemos a Checo en todas partes: en las esquinas de las ciudades, en la televisión, en la radio, prácticamente dondequiera que mires, ahí está. Tomamos eso como inspiración para mostrar que todo lo que Checo anuncia, también está en Uber Eats”, explica Elena Mari, directora de Marketing de Uber México.

Con la mayor presencia geográfica en el país y más de 50 mil negocios registrados, Uber Eats es la app en la cual los usuarios pueden pedir casi casi todo, pues más del 60% de los negocios en la plataforma son pequeñas y medianas empresas, lo que subraya el compromiso de la plataforma con el crecimiento de los emprendedores locales.

Además, con su amplia gama de productos que va desde supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y hasta regalos y productos para mascotas, la app se ha convertido en la opción preferida de delivery en las más de 110 ciudades en las que opera en el país.

Elena Mari agrega que colaborar con Checo Pérez ha sido como correr una carrera perfecta: emocionante y eficaz. “Juntos hemos logrado transmitir un mensaje que conecta con la gente de manera creativa y divertida. Sabemos que encontrarán casi casi todo en nuestra app, y estamos orgullosos de ser parte del día a día de millones de personas en México”. (Con información de Iván Gómez)