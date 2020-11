Se recupera precio del camarón de exportación

Mazatlán, Sin.- Desde la semana pasada las plantas congeladoras de Mazatlán iniciaron una mayor reactivación con la producción de barcos que ya rindieron viaje. El precio inició bajo, pero en unos días logró repuntar, confirmó Miguel Rousse Acosta.

El gerente de la Comercializadora Productores Mar de México manifestó que el precio se calcula en un promedio de 280 y 290 pesos el kilo neto en precio de exportación, generalmente en todas las tallas y tipos de camarón.

Vamos a traer un promedio más o menos entre los 280 y 290 pesos kilogramo neto de exportación, ese es, digamos, el general de todas las tallas y todos los tipos de camarón

Mencionó que donde hay una reacción favorable en los precios es en el camarón azul hasta por un dólar de diferencia con el que cerró la temporada pasada, porque no hay altos volúmenes de producción, se siente el desabasto en los mercados de Estados Unidos y toma fuerza el precio.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Rousse Acosta comentó que el camarón café se mantiene con un ligero bajón en la producción. Este se va a la parte sureste del país del norte, son zonas muy golpeadas por la pandemia, aunque no se ha desplomado en su totalidad.

Indicó que, con los precios estables, el barco que no pesque 7 toneladas en el primer viaje es difícil que salga a un segundo, y según los reportes, todos están en promedio por debajo de las cinco toneladas, esto quiere decir que muchas embarcaciones se verán afectadas desde este primer mes de trabajo, porque no van a cumplir con la operatividad.

Agregó que realmente no hay tanta producción, los barcos que salieron pudieron capturar más, pero se siente una temporada que no se extenderá a un tercero o cuarto viaje y no se sienten los "stocks" en los volúmenes de producción como en años anteriores.

El gerente de Promarmex señaló que desde la semana pasada las plantas congeladoras de Mazatlán iniciaron una mayor reactivación con la producción de barcos que ya rindieron su primer viaje.

Plantas congeladoras registraron una mayor reactivación con la producción de barcos que ya rindieron viaje. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Declaró que en las primeras descargas notan una baja en la producción de camarón azul, aunque del llamado camarón café, se esperan volúmenes similares a otras temporadas; pero todo dependerá de lo que reporte la totalidad de la flota en los desembarques del primer viaje que el grueso se espera esta y la próxima semana.

El kilogramo neto en precio en todas las tallas y tipo oscila entre los 280 y 290 pesos, en el azul el valor es más alto, pero es baja la producción.

















