Se incrementa 25% precio del cemento, acero y concreto

Mazatlán, Sin.- La escasez y escalada de precios materiales para la construcción afecta fuertemente a los constructores de todo el país.Quel Galván Pelayo, vicepresidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, manifestó que el precio del cemento, acero y concreto se ha incrementado un 25% en las últimas semanas.

Comentó que es importante que el constructor mida los costos de toda la proveeduría para cualquier tipo de obra que se vaya a ejecutar

.“Ahorita hay una escalada de precios en lo general, no se sabe dónde va a terminar, pero hay que estar preparados y estar midiendo. Se está viendo entre el acero y cemento, ahí hay un poco de escasez y eso incrementa el precio en el mercado”, dijo.

Aseguró que por lo pronto aquellas obras licitadas que se mantienen de momento están siendo atendidas, pero que en los proyectos deberán ajustarse los costos, porque no se ve un momento que pueda frenar el constante aumento del cemento y varilla.

Galván Pelayo señaló que a partir de este mes los presupuestos federales para obra se empiezan a aplicar, pero se deberá considerar ajustes en todos los niveles de gobierno para que los proyectos de obra que se hacen a través de licitaciones públicas, puedan estar actualizados y adecuados a los diferentes costos de materiales en la construcción.

Indicó que de no hacerlos, el constructor deberá malbaratar su trabajo solo por tener una obra, pues los gobiernos deben estar al tanto de las situaciones en el mercado para que las obras estén de calidad y no se corra el riesgo, de que se queden inconclusas por no ser costeable.

“Ahí es donde es el llamado a que se revisen esos presupuestos donde se van a ejercer la obra para que ya consideran el incremento de los materiales que apenas van a empezar, ya que si se empiezan a licitar con precios anteriores el presupuesto no va a alcanzar, y desgraciadamente ahorita la poca oferta que hay de gobiernos, los constructores se bajan de precio, cometemos errores con tal de buscar una obra y esto se a traducir en problemas”, concluyó.