Restaurantes en Mazatlán ofrecen paquetes exclusivos para ver el eclipse del 8 de abril

Mazatlán, Sin. -Con la llegada del esperado eclipse del 8 de abril, varios restaurantes en Mazatlán se están preparando para ofrecer experiencias únicas a sus clientes.

Desde desayunos hasta comidas, algunos establecimientos ya están promocionando paquetes especiales para este fenómeno astronómico.

En la zona dorada y la colonia Flores Magón, los precios de los paquetes de desayuno buffet oscilan alrededor de los 450 pesos.

"No se da caro porque normalmente es el mismo costo que cuesta, claro que aquí es con reservación, puede que ese día ya no encuentren mesas para el desayuno, si reservan es más probable que alcancen un sitio, en sí no es caro, porque incluye todo tipo de comida campirana que se ofrece en el establecimiento", comentó un empleado de un restaurante ubicado en la calle Magnolia de la colonia Flores Magón.

Sin embargo, en la zona hotelera, algunos restaurantes elevan el costo hasta los 780 pesos, incluyendo bebidas y una vista privilegiada para observar el eclipse.

"La gente que viene ese día a buscar ver el eclipse mientras comen, no están pagando la comida, está pagando por una experiencia y nuestras instalaciones y la locación es algo de primer nivel, desde aquí cerca de la playa pueden apreciar muy bien el eclipse, claro que con sus respectivas medidas de seguridad", comentó Daniel Morales, trabajador de un restaurante de la avenida Camarón Sábalo.

Menciona que también esperan recibir un buen flujo de turistas para estas fechas.

"Si esperamos recibir muchos turistas, sobre todo porque será parte de la fiebre de las vacaciones de la época, así que no nos cerramos a la idea de que probablemente se llene", agregó.

También hay viajes

Además de los restaurantes, algunas agencias de viajes también están entrando en acción, ofreciendo paquetes completos que incluyen transporte, desayuno y comida en Mazatlán para disfrutar del eclipse. Los precios varían entre los 1440 y 2320 pesos, proporcionando a los viajeros una experiencia completa para disfrutar de este espectáculo celestial.

"Muchas personas interesadas nos han estado llamando y preguntando por nuestros paquetes para estos días, les incluimos el desayuno, la comida, un buen lugar para ver el eclipse y un pequeño recorrido por los lugares más significativos de Mazatlán, dependiendo de donde vengan es el costo, nosotros lo damos en mil 440, pero otros compañeros lo dan entre mil 700 y 2 mil 320 pesos, dependiendo la zona de la que lleguen, es algo que llama más a los turistas", Mencionó Carlos, quien organiza viajes turísticos.