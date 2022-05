Restaurantes de Mazatlán arrastran deudas por la pandemia

Mazatlán. Sin-. A más de dos años de la pandemia del Covid-19, algunos restaurantes de Mazatlán arrastran deudas que adquirieron durante la crisis sanitaria.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Rodrigo Becerra Rodríguez, reconoció que la pandemia ha sido difícil para los negocios, sin embargo, con la bonanza que ha tenido Mazatlán en el arribo de turismo, poco a poco han ido pagando.

“Seguimos trabajando, todavía no se pagan las deudas, muchos de los restaurantes siguen pagando deudas de renta, de proveedores, deudas de IVA, pero con el empuje que trae Mazatlán ahí vamos saldando cuentas”, dijo.

Comentó que hasta ahora es cuando están teniendo una recuperación por el tema de la pandemia y que los restaurantes que no pudieron sobrevivir se debió a que llevaban poco tiempo abiertos y no había certeza hacia sus empleados y colaboradores.

Becerra Rodríguez señaló que solo el 10% de los 100 agremiados a la Canirac cerraron sus puertas de manera definitiva y fueron más que nada restaurantes nuevos.

"Si no tienes ventas los gastos operativos te comen, no tienen los equipos bien consolidados, no hay esa relación entre colaborador y dueño del restaurante que tiene la confianza de aguantar, que se retrasen un poco en la nómina para pagar”, explicó.

Unidad en tiempos difíciles

El presidente de Canirac señaló que una de las principales razones por la cual no hubo más cierres fue por la cooperación entre todos los restauranteros durante los días complicados de la pandemia.

“La verdad es la unidad y la colaboración entre nosotros y el gobierno para poder subsistir en la pandemia, estuvo dificilísimo, en realidad se pronosticaba que muchos restaurantes iban a desaparecer, y al final de cuenta la gran mayoría subsistieron y tiene mucho que ver con la solidaridad que tuvimos entre todos”, expresó.