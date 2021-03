Repunta en Mazatlán venta de pescado y mariscos

Mazatlán, Sin.- Claudia Isabel Cruz Arias, presidenta de la Unión de Locatarios del Mercado de Mariscos del Embarcadero Isla de la Piedra, informó que debido a los tiempos de Cuaresma, la venta de pescado y mariscos ha sido favorable.

"Ha repuntado normal, ni muy arriba ni muy abajo, esta semana ha bajado un poco, ha sido muy tranquila, pero las demás han estado considerables", informó.

Actualmente, la vendimia se mantiene entre un 70 y 80% y hay altas expectativas para la Semana Santa.

"Esperamos algo bastante positivo, nos estamos preparando para una mejor atención al cliente, un estacionamiento libre para que no estén batallando y hagan sus compras", mencionó.

Agregó que en el mercado se podrá encontrar variedad de pescado fresco, de calidad y a precios accesibles, como sierra, pargo, curvina, burrito blanco, mojarra, pulpo, calamar, camarón, caracol, entre otras especies.

Cruz Arias hizo un llamado para que todo aquel que acuda a consumir al mercado lleve su cubrebocas y mantenga su distancia.

"Que nos ayuden, que se pongan su cubrebocas, su sana distancia, para no vernos dañados, ni nosotros ni ellos mismos, que nos ayuden por sanidad, por higiene y por reglamento, sobre todo", comentó.

Los precios son accesibles, aunque no hay un monto fijo, pues todo depende de la demanda, lo que sí aseguró es que hay mucho comerciantes que ofrecen precio y promociones.

"No se han elevado los precios, solamente se incrementa el precio cuando la captura no es abundante, no se puede mantener un precio estable. Aquí se surte mucha gente de mayoreo y del hogar, además hay promociones", aseguró.

ATENCIÓN

Desde las 5:00 de la mañana y hasta las 2:00 de la tarde, los 23 locales del mercado de mariscos del Embarcadero Isla de la Piedra estarán abiertos todos los días.









