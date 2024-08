Refinería Dos Bocas se pagó con dinero recuperado en combate al “huachicol”: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Refinería “Olmeca” en Dos Bocas, Municipio de Paraíso, Tabasco, se pagó con el dinero recuperado del combate al robo de hidrocarburos, mejor conocido como “huachicol”.

Al inicio de su conferencia mañanera de este miércoles, el tabasqueño sostuvo que, ayer, se reunió para cenar con empresarios que ayudaron a la construcción de la Refinería “Olmeca” con el objetivo de agradecerles su apoyo en la edificación de esta obra insignia de su sexenio y subrayó se logró su construcción gracias al combate al “huachicol”.

“Ayer nos reunimos con representantes de empresas que participaron en Dos Bocas y funcionarios de Pemex que hicieron la refinería, cenamos para agradecerles por hacer esa obra a un costo tan bajo y con muy buena calidad”, dijo el presidente.

Al mencionar que tuvo un costo de 330 mil millones de pesos, expresó: “¿De dónde salió el dinero? Pues es lo que hemos ahorrado por no permitir el huachicol”, aseveró.

El mandatario sostuvo que al inicio de su administración se ahorraban 80 mil millones diarios de hidrocarburos “en una asociación delictuosa entre autoridades y criminales.

En este sentido el presidente insistió: “¿Cuánto costó la refinería? Lo mismo, por no permitir el huachicol, ¿cómo no va a ser importante combatir la corrupción? No solo le da a la autoridad fortaleza política, porque si hay autoridad moral hay autoridad política”, remarcó.

Según el presidente el ahorro estimado del 1º de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2024 fue de 337 mil 730 millones 537 mil 433 pesos y representa una disminución del 94.2% de robo de combustibles.

El mandatario aprovechó para atacar a los medios de comunicación y dijo que si éstos no se meten a hacer negocios en el ámbito público o a chantajear mediante la amenaza, eso ayuda mucho.

Sostuvo que la Refinería Olmeca ayudará a producir el 20% de la gasolina que se consuma en México.

Es de destacar que el presidente prometió cuando fue candidato que la Refinería Olmeca costaría 8 mil millones de dólares, es decir la mitad de lo que hasta el momento se le ha invertido, toda vez que hasta el momento tiene una inversión de 16.8 mmdd.