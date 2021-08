Rechaza Canaco cierre de comercios en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La Cámara de Comercio de Mazatlán rechazó que la tercera ola de Covid-19 ocasione nuevamente el cierre de negocios en Mazatlán.

El secretario general de la Canaco, Guillermo Romero Rodríguez, manifestó que quizás algunos negocios hayan bajado cortinas, pero que no se ve una situación de alerta porque algunos lo hicieron sólo en lo que los contagios se frenan.

Comentó que es por ello la importancia de continuar con las medidas sanitarias y el reforzamiento de las mismas, para evitar que bajen sus cortinas de manera definitiva.

Indicó que ya que existe una amplia gama de posibilidades para que un negocio labore en pandemia, además de que la tercera ola de contagios por Covid comenzó a caer.

“Ahorita con todas las medidas que se están haciendo, es para no cerrar los negocios. El decir vamos a bajar, o que estamos cerrando negocios; no, de momento no se está viendo ese número, esto es una ola, en el mes de junio teníamos nosotros pocos pacientes con Covid, teníamos hospitales como el Hospital General con 8 pacientes, esto en julio fue cuando empezó a levantarse y ya en agosto la ola va cayendo”, dijo.

Romero Rodríguez señaló que en el caso de los restaurantes se puede percibir que hay menor número de comensales debido a que muchas personas recurren al servicio domicilio, lo que ocasiona que pocas se queden a comer en el establecimiento.

Aseveró que las ventas en restaurantes son las mismas, nada más que hoy están muy diversificadas, ya que hay servicio a domicilio, ordene y recoge, y para comer ahí.

“He estado platicando con algunos restauranteros y lo que me han comentado es que probablemente estamos viendo menos presencia de comensales, pero las ventas en la mayoría siguen siendo las mismas porque tenemos un servicio a domicilio muy fuerte”, concluyó.

