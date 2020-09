Prevén aumento en el precio del camarón

Mazatlán, Sin.- El riesgo de que decenas de embarcaciones pesqueras no puedan salir a las capturas el próximo 29 de septiembre, afectará la comercialización de camarón, ya que se prevé un incremento en el precio del producto, adelantaron las comerciantes ubicadas sobre la avenida Aquiles Serdán.

La vendedora de camarón Brenda Gutiérrez manifestó que eso significaría que ellas adquieran a un precio más alto el producto, por la escasez, que indudablemente se reflejara un aumentó en el costo para los consumidores.

Expresó que principalmente se afectará la comercialización del camarón azul, ya que es uno de los productos más demandados por su tamaño y calidad.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

“Pues es que el camarón de altamar es uno de los que se vende mucho en esta temporada y más en diciembre, entonces si no hay producto, no vendemos nosotros y si llega a haber y si está caro, pues nos va a afectar, porque pues el cliente ahorita no hay dinero, el cliente se la va hacer caro y no va a querer comprar”, dijo.

Detalló que los precios del camarón varían desde 90, 100, 150, 160, 200 y 240 pesos el kilo, depende del tamaño.

La comerciante mencionó que sería riesgoso adquirir un producto caro, cuando habrá pocas posibilidades de consumo, porque a raíz de la pandemia del Covid-19 y la crisis económica que viven muchas familias, será poco posible que se adquiera un camarón con un precio tan alto, como el que se espera.

















