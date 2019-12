Pocos recursos por pago de Predial en Escuinapa

Escuinapa. - Una recaudación baja del impuesto del Predial se registra en el municipio, al captarse menos del 40% de lo que se tiene previsto obtener en el año; informó el alcalde, Emmett Soto Grave.

El munícipe destacó que el monto total que se debería obtener es de alrededor de 20 millones de pesos, de los cuales solamente ha ingresado el 39% de este recurso.

El tema del Predial está sub explotado, porque no pagan más del 39% de escuinapenses lo que es el Predial, y deberíamos estar captando 20 millones de pesos y no pasa así.

Detalló que ese 39%, ya convertido en recurso, asciende a un aproximado de siete millones de pesos.

Pagan los que menos tienen, podemos decir que más del 50% de los contribuyentes son personas de bajos recursos económicos.

Por último, destacó que la baja recaudación ha afectado las participaciones para el municipio, ya que estas tuvieron una disminución de alrededor del 50% en los últimos meses.

“En los primeros meses tuvimos participaciones de hasta 8 millones de pesos, y ya para en septiembre cayó a más del 50%, nos llegaron 3.5 millones de pesos”, finalizó.

DATOS

40% es el registro que se tiene en el pago del Predial en Escuinapa.

7 millones de pesos se han obtenido en Escuinapa por concepto del pago del Predial.

20 millones de pesos fue la meta que se trazó el Ayuntamiento por concepto de pago de Predial.

50% de las personas que han pagado el Predial son de escasos recursos.





