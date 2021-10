Pemex pide le aguanten para pagar sus deudas

Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo que pedir a sus proveedores y contratistas que le “aguantaran” los pagos de 2020 hasta este año, ya que tuvo una caída en sus ingresos por ventas que asciende a 588 mil millones de pesos, informó el director de la empresa productiva del Estado, Octavio Romero Oropeza.

“Hablamos con muchos de los proveedores, prácticamente con todos, y les planteamos: ‘cerramos, agarras tu fierro, te lo llevas, yo cierro la cortina, y nos vemos el próximo año o le seguimos, tú sigues, me aguantas, no te puedo pagar porque no tengo ingresos”, contó el directivo que le dijo a sus proveedores, esto durante una comparecencia de más de cinco horas frente a legisladores de la Cámara de Diputados.

Esta caída en los ingresos, detalló el director de la petrolera estatal mexicana frente a diputados de las Comisiones de Energía e Infraestructura de San Lázaro, representa casi dos veces el presupuesto del Estado de México para 2021, equivalente a 303.12 mil millones de pesos, dos mil millones de pesos más que en el año anterior cuando Pemex pidió a sus proveedores aplazar su deuda y continuar sus operaciones con normalidad.

Durante 2020, el confinamiento disminuó la movilidad de vehículos en todo el país, lo que redujo la demanda de combustibles. Esto repercutió en las ventas de Pemex y, en general, de toda la industria petrolera mundial, al grado que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) también estableció una reducción en la producción de crudo de los 14 países miembros incluidos México para compensar el exceso de oferta contra la caída en el consumo de gasolinas y diésel.

De acuerdo con datos públicos, la empresa productiva del Estado adeuda a sus proveedores mil 355 millones 451 mil 852 pesos por contratos de 2020 y suma 40 mil 444 millones 79 mil 439 pesos por obligaciones de pago ya facturadas en 2021. Todas con fecha estimada de pago a octubre de 2021.

Esta cantidad suma 41.80 mil millones de pesos equivalentes a los presupuestos asignados en 2021 a secretarías como la de Energía (Sener), de Turismo (Sectur) o dos veces lo destinado a la Fiscalía General de la República (FGR).

Romero Oropeza detalló que los ingresos petroleros que entraron a las arcas federales contribuyeron con 68 por ciento del crecimiento total de los ingresos totales del sector público, toda vez que se pasó de ingresos por 348 mil millones de pesos, en 2020, a 610 mil millones de pesos en lo que va de este año; es decir, un aumento de 261 mil millones de pesos.

Durante la comparecencia, el funcionaria abundó que la participación de la petrolera en la tesorería federal pasará de representar 11.3 por ciento de todos los ingresos del Gobierno federal a 16.6 por ciento entre 2020 y 2021, similar a la porción que representaban en 2017 con una aportación de 979 mil millones de pesos.

El titular de Pemex señaló que la empresa del Estado es la tercera petrolera a escala global con mayor rentabilidad, según su EBITDA; aunque afirmó que esta rentabilidad se pierde con el pago de impuestos que tiene que hacer cada año al gobierno de México.

En 2020 la compañía, que dirige Octavio Romero, pagó 490 mil 977 millones de pesos por impuestos: 327 mil 655 millones de pesos por IEPS e IVA y 163 mil 322 millones de pesos por el Derecho de Utilidad Compartida (DUC).

Para 2021, esta cantidad se incrementó 8.7 por ciento, para llegar a 533 mil 740 millones de pesos, por lo que el directivo también aseveró que Pemex es el mayor contribuyente del país.

“Pemex está entre las empresas más rentables del mundo, acuérdense que es antes de impuestos (el EBITDA). El gran problema que tiene Pemex es su pago de impuestos, una vez que paga sus impuestos, adiós rentabilidad, pero es una gran empresa”, comentó.

Añadió que Pemex paga 20.1 por ciento de impuestos al gobierno federal con respecto a sus ingresos, lo cual es seis veces mayor al contribuyente más cercano, América Móvil, que aporta al fisco 3.3 de sus los recursos que capta, o muy lejano a Cemex que sólo da el 1.8 por ciento.

Romero Oropeza señaló que está agradecido por el apoyo que ha dado el gobierno federal y detalló que las amortizaciones por deudas ahora están a cargo del Estado mexicano por lo que se pagan con el presupuesto de los mexicanos, ya que dijo “al final es deuda del país”.

“Porque ustedes pueden dividir la deuda de Hacienda con la deuda de Pemex, pero en el balance final nacional se suman las dos, solo que la deuda de Pemex es bastante más cara que la deuda del gobierno federal, por eso la decisión es absolutamente inteligente y racional”, expresó el funcionario.

Dijo que gran parte del endeudamiento de Pemex se debió a la carga tributaria que se le dio.

Éste es el tercer año consecutivo que se impulsan reducciones a la tasa DUC que paga cada año Pemex, que es el impuesto que se le cobra por cada barril de petróleo extraído. Entre 2018 y lo estipulado en la Ley de Ingresos para 2022, esta contribución pasó de 65 a 40 por ciento.

Romero Oropeza informó a los diputados que ya se trabaja en la entrega-recepción de la refinería Deer Park, que compró Pemex a Shell a mitad del año.